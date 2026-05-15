Турция предложила построить военный топливопровод НАТО в Румынию через Болгарию за $1,2 млрд — Bloomberg

Турция предложила построить военный топливопровод стоимостью $1,2 млрд (€1 млрд) для снабжения союзников по НАТО на восточном фланге Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением проекта.

Речь идет о трубопроводе из Турции в Румынию через территорию Болгарии. По данным агентства, Анкара рассчитывает получить поддержку союзников до или во время июльского саммита НАТО, который пройдет в Турции.

Авторы идеи утверждают, что маршрут через Болгарию может оказаться примерно в пять раз дешевле альтернативных вариантов, обсуждавшихся ранее, включая маршруты через Грецию или западных соседей Румынии. Кроме того, такие варианты сильнее зависят от морских перевозок и считаются более уязвимыми.

Как отмечает агентство, полномасштабная война России против Украины, а также конфликт на Ближнем Востоке и перебои в поставках энергоносителей после закрытия Ормузского пролива подтолкнули НАТО к ускоренному укреплению системы военного топливного снабжения.

По словам источников, трубопровод предполагается использовать исключительно в военных целях. Его технические характеристики и пропускная способность засекречены.

Проект дополняет предложения стран Восточной Европы, включая Польшу и Румынию, по расширению построенной еще в годы холодной войны подземной сети топливопроводов НАТО дальше на восток. Изначально эта система создавалась для снабжения союзных войск в военное время и сейчас простирается только до территории Германии.

