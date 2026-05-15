В Гаити новая волна столкновений между бандами, за неделю погибли как минимум 78 человек — ООН

В результате столкновений между враждующими бандами в Гаити, участившимися на прошедших выходных, с субботы 9 мая погибли как минимум 78 человек, еще 66 получили ранения. Об этом сообщает Управление ООН в Гаити, цитируемое агентством AFP.

Больше 5300 человек в коммунах Сите-Солей и Круа-де-Буке были вынуждены покинуть свои дома. В Гаити было решено направить новые многонациональные силы, для замены недофинансируемой и плохо вооруженной миссии в поддержку гаитянской полиции. В столицу страны Порт-о-Пренс уже прибыл контингент из 400 чадских солдат и новый командующий — монгольский генерал Эрдэнэбат Бацуури.

В понедельник организация «Врачи без границ» была вынуждена приостановить свою работу из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью, сообщило агентство Reuters. Сотни местных жителей укрылись в больнице организации в Порт-о-Пренсе, один из охранников был ранен. Сотрудники не стали отказывать людям в убежище, но нормальная работа больницы сейчас невозможна. В течение 12 часов до закрытия в учреждении оказали помощь 40 пострадавшим с огнестрельными ранениями. Другая больница — Hopital Fontaine — сообщила, что эвакуировала новорожденных из отделения интенсивной терапии.

Всего к концу прошлого года в Гаити насчитывалось около 1,45 млн внутренних беженцев, живущих в лагерях или у родственников, — это 12% всего населения страны. Последний президент Гаити Жовеналь Моиз был убит в 2021 году, с 2016 года в стране не проводились выборы. В понедельник премьер-министр Аликс Дидье Фильс-Айм заявил, что нестабильность в стране не позволит провести выборы в августе, как изначально планировалось.