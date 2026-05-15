ВЦИОМ начал поквартирные опросы об одобрении Путина. После этого рейтинг президента вырос — «Медуза»

The Insider
Фото отредактировано нейросетью

Уровень одобрения деятельности Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, вырос на 1,2 процентного пункта с 65,6 до 66,8%. Уровень доверия увеличился с 71 до 72,1%. Это следует из опроса, опубликованного 15 мая. Как обратила внимание «Медуза», рост показателей произошел после того, как ВЦИОМ изменил методику исследований и начал проводить не только телефонные, но и поквартирные опросы.

Во ВЦИОМ объяснили изменение методики тем, что условия для телефонных опросов «существенно изменились» из-за ограничений связи, антиспам-фильтров и распространения телефонного мошенничества. В центре заявили, что россияне стали настороженнее относиться к звонкам с незнакомых номеров, особенно это касается пожилых людей. По утверждению ВЦИОМ, телефонные опросы в нынешних условиях «не могут в полной мере обеспечить достижимость» старших возрастных групп.

До изменения методики ВЦИОМ фиксировал постепенное снижение уровня одобрения деятельности Путина с начала марта. В опросе, опубликованном 24 апреля, показатель составлял 65,6%, тогда как неделей ранее — 66,7%.

