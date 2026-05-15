Фонд жены полковника Пузика обвинили в монополии на поставку в подразделение сломанных дронов. Его самого — в вымогательствах и пытках

The Insider
Фото: сестры Екатерина и Валентина Корниенко, поставляющие гумпомощь российским военным / «Первый канал»

В среде российских военных блогеров продолжает активно обсуждаться дело полковника Игоря Пузика (позывной «Злой») — командира одного из подразделений российской армии, которого обвиняли в отправке подчиненных в «мясные штурмы» за критику в свой адрес, крышевании наркоторговли и воровстве. 

В его подразделении прошли проверки, в ходе которых обнаружили военных, сидящих в клетках. На прошедших на этой неделе судебных заседаниях стало известно, что жена полковника получила монополию на поставку в подразделение сломанных дронов. Сам Пузик по-прежнему остается в должности. 

«Садили косячных в клетки, прицепляли к ним гири и наручники, п*здили и вымогали бабки»

Одним из первых на этой неделе о проверках в 87-м полку, которым командует Пузик, рассказал Telegram-канал «КОГДА ЗАПЕЛИ ПУШКИ | КЗП». Как следует из поста, поводом для этого могли стать издевательства над подчиненными и пытки со стороны командования в первом батальоне. Это подразделение, как уточняется, было набрано из контрактников, а также «СОЧей» — тех, кто самовольно оставил часть.   

«Особо изощрённые типы на руководящих постах садили косячных в клетки, прицепляли к ним гири и наручники, п*здили и вымогали бабки», — пишут авторы канала (здесь и далее пунктуация и орфография постов сохранены).

По данным канала, проверку провели после одного из инцидентов с вымогательством. Деньги требовали с неназванного офицера, который самовольно оставил часть и был пойман: его обещали не «обнулять» в обмен на миллион рублей. Деньги привезла жена офицера и отдала их замполиту батальона с позывным Кот. Через некоторое время в часть приехала проверка: 

«Приехали бусики и джипы с спецназом, выбили ворота, залетели фэбэсы и СК, и приняли там всех. "Кота" п*здили целый день, били током. Он там обоссался даже. Начали проверять помещения и нашли в клетках трёх типов, освободили. "Кота" закрыли на СИЗО. 

Все бабки, как выяснилось, проходили на "Шмидта" <командира батальона — The Insider>. Там целая схема выстроена. Сейчас "Кот" льёт на всех, всех сдал. Он сказал, что бабки получали по приказу "Шмидта", а тот, в свою очередь, передаёт их дальше Пузику. Последних обоих пока не приняли, они в зоне БД <боевых действий — The Insider>, сейчас идёт разбирательство».

Эту историю подтвердили источники Telegram-канала Astra в 87-м полку. Визит силовиков, по их данным, произошел еще в начале апреля — 7 числа. Бойцы СОБР и ФСБ изъяли найденную технику и забрали лишь замполита батальона. Пузик и командир 1-го батальона с позывным Шмидт остаются на своих постах. 

Иллюстрация к материалу

«КатяВаля против мертвых»: старые дроны по цене новых от жены командира

Резонансной история пыток и вымогательств в полку под командованием Пузика стала после предсмертного видео двух его подчиненных — Дмитрия Лысаковского (позывной Гудвин) и Сергея Грицая (Эрнест). Еще в сентябре 2024-го они рассказали, что их посылают на «мясной штурм» в один конец из-за критики в адрес командира. В этом же и других роликах они обвиняли его в крышевании наркоторговли на фронте, а также в воровстве.

Летом 2025 года стало известно, что семья полковника Пузика потребовала удалить предсмертное видео военных. Его, в частности, опубликовал «военкор» Роман Сапоньков. Против него и подали иск о защите чести и достоинства Валентина и Екатерина Корниенко. Екатерина — жена Пузика, а Валентина — ее родная сестра. Обе они ведут Telegram-канал «КатяВаля». Сапоньков поэтому окрестил это дело «КатяВаля против мертвых». 

Слушания по этому делу прошли на текущей неделе. Там давали показания военнослужащие из расчета Эрнеста и Гудвина — например, Евгения Яренкевич с позывным Ежик. 

Еще в октябре 2024-го она рассказывала блогеру Дмитрию Пучкову Гоблину в полуторачасовом интервью, что на Пузика было заведено уголовное дело по факту выстрела в одного из подчиненных из АК-12, но оно «так и не было доведено до конца», а фонд «КатиВали» — «ДоброРуссия» — еще в середине 2010 годов оказался в центре скандала, связанного с хищением гуманитарной помощи для «ДНР». Об этом деле тогда также писали СМИ.

Эрнст и Гудвин в своем видео рассказывали, что в их расчете БПЛА им поставляли восстановленные FPV-дроны «мавики» по цене новых именно «КатяВаля». На судебном заседании выяснилось, что к маю 2024 года других дронов в подразделении уже не оставалось. Яренкевич, в частности, утверждала, что Пузик под угрозой отправки на штурм позиций противника запретил принимать гуманитарку от кого-либо, кроме фонда его жены. 

Военные 87-го полка с «мавиками» от «КатиВали»

«КатяВаля» / Telegram

О новом «бизнесе» на фронте — продаже восстановленных дронов по цене новых — Z-каналы тоже рассказывали еще два года назад. Эти аппараты были «напрочь непригодны к работе», а каждое их использование называли «инсультом для оператора». 

Например, «военкоры» отмечали, что если новые «мавики» могут вынести в среднем от 100 до 120 вылетов, а у «очень хорошего» оператора — до тысячи, то «восстановленные» борты непредсказуемы и могут перестать обрабатывать команды в любой момент. 

Компенсация за потерянный дрон 

Кроме того, на суде свидетели также рассказали, что операторов дронов в полку обязывают компенсировать из своего кармана потерянные беспилотники. В одном из аудиосообщений, которое публикует Сапоньков, человек с голосом, похожим на голос Пузика, говорит, что если «кто-то про*бал „мавик“ — тот положил в кассу [деньги на] новый „мавик“».  

В случае потери дронов с солдат требовали 145 тысяч рублей, говорила Яренкевич. Столько же — если дрон (даже восстановленный) при первом же запуске выдавал ошибки. 

«На вопрос судьи, разве не могут так вести себя и отдельные новые коптеры, оператор БПЛА ответила: „Один из тысячи, наверное, может. Но не четыре из восьми“», — цитирует заседание суда газета «Коммерсантъ». 

Цитаты с судебного заседания по делу сестер Корниенко против Сапонькова

«Фонтанка.ру»

Несмотря на публикации в других Z-каналах, сами сестры Корниенко ход дела не комментировали. 

