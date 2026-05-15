Фонд жены полковника Пузика обвинили в монополии на поставку в подразделение сломанных дронов. Его самого — в вымогательствах и пытках

В среде российских военных блогеров продолжает активно обсуждаться дело полковника Игоря Пузика (позывной «Злой») — командира одного из подразделений российской армии, которого обвиняли в отправке подчиненных в «мясные штурмы» за критику в свой адрес, крышевании наркоторговли и воровстве.

В его подразделении прошли проверки, в ходе которых обнаружили военных, сидящих в клетках. На прошедших на этой неделе судебных заседаниях стало известно, что жена полковника получила монополию на поставку в подразделение сломанных дронов. Сам Пузик по-прежнему остается в должности.

«Садили косячных в клетки, прицепляли к ним гири и наручники, п*здили и вымогали бабки»

Одним из первых на этой неделе о проверках в 87-м полку, которым командует Пузик, рассказал Telegram-канал «КОГДА ЗАПЕЛИ ПУШКИ | КЗП». Как следует из поста, поводом для этого могли стать издевательства над подчиненными и пытки со стороны командования в первом батальоне. Это подразделение, как уточняется, было набрано из контрактников, а также «СОЧей» — тех, кто самовольно оставил часть.

«Особо изощрённые типы на руководящих постах садили косячных в клетки, прицепляли к ним гири и наручники, п*здили и вымогали бабки», — пишут авторы канала (здесь и далее пунктуация и орфография постов сохранены).

По данным канала, проверку провели после одного из инцидентов с вымогательством. Деньги требовали с неназванного офицера, который самовольно оставил часть и был пойман: его обещали не «обнулять» в обмен на миллион рублей. Деньги привезла жена офицера и отдала их замполиту батальона с позывным Кот. Через некоторое время в часть приехала проверка:

«Приехали бусики и джипы с спецназом, выбили ворота, залетели фэбэсы и СК, и приняли там всех. "Кота" п*здили целый день, били током. Он там обоссался даже. Начали проверять помещения и нашли в клетках трёх типов, освободили. "Кота" закрыли на СИЗО. Все бабки, как выяснилось, проходили на "Шмидта" <командира батальона — The Insider>. Там целая схема выстроена. Сейчас "Кот" льёт на всех, всех сдал. Он сказал, что бабки получали по приказу "Шмидта", а тот, в свою очередь, передаёт их дальше Пузику. Последних обоих пока не приняли, они в зоне БД <боевых действий — The Insider>, сейчас идёт разбирательство».

Эту историю подтвердили источники Telegram-канала Astra в 87-м полку. Визит силовиков, по их данным, произошел еще в начале апреля — 7 числа. Бойцы СОБР и ФСБ изъяли найденную технику и забрали лишь замполита батальона. Пузик и командир 1-го батальона с позывным Шмидт остаются на своих постах.