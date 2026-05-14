Суд запретил Андрею Ермаку общаться со своей гадалкой. Он советовался с ней по поводу назначений на госдолжности

The Insider
Фото: Андрей Ермак (справа) в зале суда, 13 мая / RFE/RL

Высший антикоррупционный суд в Киеве, который в четверг отправил бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака под стражу с возможностью выхода под залог, запретил ему общаться с его гадалкой. Как стало известно во время одного из судебных заседаний, он, вероятно, советовался с ней по поводу назначений на высшие государственные должности. 

Как пишет украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК), Ермаку запретили общаться с гадалкой, которая во время судов стала известна под никнеймом «Вероника Феншуй Офис», и другими лицами. Эта мера предусмотрена на случай внесения им залога, уточняет ЦПК. 

Утром 14 мая бывшего главу Офиса президента отправили под стражу на два месяца; он может внести залог за освобождение в размере 140 млн гривен (примерно $3,2 млн). На заседании в четверг он сказал, что у него «нет таких денег», но есть «много друзей» и он будет пытаться собрать сумму, а также намерен оспорить решение. 

О том, что Ермак общался с гадалкой, стало известно во время судебного заседания 12 мая. Контакт «Вероника Феншуй Офис» нашли в его телефоне: по словам представителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он советовался с ней по поводу назначений на высшие государственные должности. Ермак отправлял ей информацию о днях рождения кандидатов. 

В частности, с гадалкой согласовывались должности министра здравоохранения, заместителя главы Офиса президента, генпрокурора, премьер-министра и руководителя Госуправления делами Украины. 

Как выяснил проект «Схемы», «Вероникой Феншуй Офис» оказалась 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич, называющая себя консультанткой по астрологии. В контактах других пользователей она также была записана как «Veronika Anikievich/гадалка Ермак».

Консультант по астрологии Вероника «Феншуй Офис» Аникиевич

В своих соцсетях она поддерживала Ермака. Например, в Facebook она написала пост на русском языке: 

«А началось с подонков из набу, сап и шакалов пера томаша фиалы, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины».

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили Ермаку и еще как минимум пяти фигурантам подозрение в отмывании более $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. 

Как утверждалось, проект частично финансировался за счет средств, полученных через коррупционные схемы в «Энергоатоме» — компании, которая управляет украинскими АЭС. По делу также проходили бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич. Сам Андрей Ермак называл подозрения в коррупции необоснованными и утверждал, что «всегда руководствовался законом» и намерен «защищать свои права, свое имя и свою репутацию». 

