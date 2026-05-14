Суд запретил Андрею Ермаку общаться со своей гадалкой. Он советовался с ней по поводу назначений на госдолжности

Высший антикоррупционный суд в Киеве, который в четверг отправил бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака под стражу с возможностью выхода под залог, запретил ему общаться с его гадалкой. Как стало известно во время одного из судебных заседаний, он, вероятно, советовался с ней по поводу назначений на высшие государственные должности.

Как пишет украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК), Ермаку запретили общаться с гадалкой, которая во время судов стала известна под никнеймом «Вероника Феншуй Офис», и другими лицами. Эта мера предусмотрена на случай внесения им залога, уточняет ЦПК.

Утром 14 мая бывшего главу Офиса президента отправили под стражу на два месяца; он может внести залог за освобождение в размере 140 млн гривен (примерно $3,2 млн). На заседании в четверг он сказал, что у него «нет таких денег», но есть «много друзей» и он будет пытаться собрать сумму, а также намерен оспорить решение.

О том, что Ермак общался с гадалкой, стало известно во время судебного заседания 12 мая. Контакт «Вероника Феншуй Офис» нашли в его телефоне: по словам представителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он советовался с ней по поводу назначений на высшие государственные должности. Ермак отправлял ей информацию о днях рождения кандидатов.

В частности, с гадалкой согласовывались должности министра здравоохранения, заместителя главы Офиса президента, генпрокурора, премьер-министра и руководителя Госуправления делами Украины.

Как выяснил проект «Схемы», «Вероникой Феншуй Офис» оказалась 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич, называющая себя консультанткой по астрологии. В контактах других пользователей она также была записана как «Veronika Anikievich/гадалка Ермак».