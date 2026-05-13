Гражданина Эстонии, перешедшего Чудское озеро ради убежища в России, отправили в СИЗО и признали «каким-то невменяемым» — «Медиазона»

25-летний гражданин Эстонии Данил, который зимой перешел российскую границу по льду Чудского озера и попросил убежища в России, рассказал о тяжелых условиях содержания в псковском СИЗО-1. Его письмо опубликовала «Медиазона». В начале года Данил и еще один гражданин Эстонии, 42-летний Рандо, независимо друг от друга пересекли границу по льду Чудского озера и попросили международной защиты в России. Оба находятся под арестом как минимум до 2 июня.

По словам Данила, он и второй гражданин Эстонии прошли стационарную психиатрическую экспертизу в Петербурге. После возвращения его поместили на карантин в одиночную камеру.

«Я нахожусь уже в одиночной камере, и очень холодной, — говорится в письме. — Я уже писал бумагу насчет этого и того, что очень много мышей, я просил мышеловку! Я тут быстрее заболею от холода и мышей. Отопление отключили, так вообще холодно стало». Данил пишет, что согреться помогает только одежда, оставленная предыдущими сокамерниками: «Сижу в двух штанах, в двух теплых кофтах, шерстяных носках, шапке — и всё равно холодно».

Он также пожаловался на бытовые условия в СИЗО. За всё время там ему только один раз выдали санитарный комплект — мыло, зубную пасту и щетку. «А вот туалетную бумагу я так и не дождался и взял от сокамерника», — пишет Данил.

Из письма также следует, что после психиатрической экспертизы его признали «каким-то невменяемым или душевнобольным». «Меня признали каким-то невменяемым или душевнобольным, с чем я вообще не согласен», — пишет он, добавляя, что готов пройти повторную проверку в другой клинике. Он пишет, что боится снова попасть в «Кресты», потому что там «даже не спрашивали — делали укол». Скорее всего, «Крестами» он называет Санкт-Петербургскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением (СПб ПБСТИН) — учреждение расположено на Арсенальной улице неподалеку от одноименной тюрьмы, закрытой в 2017 году, отмечает «Медиазона».

Свое решение уехать в Россию Данил объясняет «кризисом и многими жизненными обстоятельствами». По его словам, в Эстонии «начали запрещать русский язык в школах, не найти работу стало», а без знания эстонского языка он «сам себя содержать не мог» и, «скорее всего, остался бы бомжом». Сейчас против него возбуждено дело о незаконном пересечении границы. «Я уже давно слышал, что в России была программа по переселению, то есть я слышал, что люди уезжают жить в Россию», — пишет он. По словам Данила, ему грозит «от полугода до двух лет».

Основательница комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина ранее отмечала в комментарии «Медиазоне», что Конвенция о статусе беженцев 1951 года освобождает от ответственности за незаконное пересечение границы людей, которые обращаются за убежищем.