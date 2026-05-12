США и Украина готовят соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно позволит Киеву экспортировать свои военные технологии в Штаты — CBS

Украина совместно с США разрабатывает план соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, который позволит Киеву обмениваться своими технологиями с Соединенными Штатами. Об этом со ссылкой на источники пишет CBS News.



Готовящееся соглашение позволит Украине экспортировать свои военные технологии в США и производить беспилотники совместно с американскими компаниями. Проект соглашения разрабатывал Госдепартамент совместно с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной.



Основной упор в соглашении будет делаться на сотрудничество в области производства беспилотников, уточнили изданию украинские чиновники.



Украина преуспевает в производстве подобных типов вооружений. Например, один из украинских производителей планирует в этом году выпустить около 3 млн недорогих FPV-дронов. Для сравнения, США в 2025 году произвели всего 300 тысяч таких беспилотников.



Несколько украинских компаний уже подписали соглашения о сотрудничестве с американскими коллегами. Например, в марте одна из крупнейших украинских компаний такого типа — General Cherry — подписала соглашение о производстве БПЛА в Штатах совместно с американским производителем военной техники Wilcox Industries.



Ранее о расширении сотрудничества в оборонной сфере уже писал президент Украины Владимир Зеленский. Он анонсировал новое соглашение с «другой частью света».



За последние два месяца Украина уже подписала соглашения в сфере обороны с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Украинские специалисты по противоракетной обороне и беспилотникам были привлечены к сотрудничеству коллегами из стран Ближнего Востока на фоне войны против Ирана, в ходе которой под удары Тегерана попали энергетические и другие инфраструктурные регионы в странах Персидского залива.

Штаты при этом ранее публично отказывались от украинской помощи. Так, например, в интервью Fox News 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США «знают о беспилотниках больше, чем кто-либо другой», и им «не нужна помощь Украины» в защите от атак БПЛА.