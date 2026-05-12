Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

122

 

 

 

 

 

Новости

Росмолодежь потратит 95,6 млн рублей на создание чат‑ботов для «нравственного и духовного развития» подростков

The Insider
Иллюстрация к материалу

Росмолодежь разместила тендер на создание интернет-ресурса для общения с молодежью для «всестороннего нравственного и духовного развития» и оказания подросткам поддержки в решении «жизненных ситуаций», пишут «Ведомости». На эти цели планируется потратить 95,6 млн рублей.

Как следует из технического задания к закупке, задача ресурса заключается, в частности, в «обеспечении устойчивой, персонализированной и эмпатичной поддержки» с помощью мессенджеров и чат-ботов. Исполнитель госконтракта должен создать систему приема и обработки входящих сообщений через электронную почту, личные сообщения чат-бота Росмолодежи, группы проектов в соцсети «В контакте» и голосовую линию сопровождения. Отдельно прописано создание чат-бота в мессенджере Max.

Единая система информационной поддержки, по задумке авторов тендера, должна решить такие задачи, как вовлечение молодежи в политику, развитие сообществ, просвещение «по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также будут вестись сбор и анализ «актуальных запросов, тематических трендов и поведенческих паттернов» у молодежи.

По данным «Ведомостей», систему внедрят среди участников и выпускников программ Росмолодежи.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте