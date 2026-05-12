Росмолодежь потратит 95,6 млн рублей на создание чат‑ботов для «нравственного и духовного развития» подростков

Росмолодежь разместила тендер на создание интернет-ресурса для общения с молодежью для «всестороннего нравственного и духовного развития» и оказания подросткам поддержки в решении «жизненных ситуаций», пишут «Ведомости». На эти цели планируется потратить 95,6 млн рублей.

Как следует из технического задания к закупке, задача ресурса заключается, в частности, в «обеспечении устойчивой, персонализированной и эмпатичной поддержки» с помощью мессенджеров и чат-ботов. Исполнитель госконтракта должен создать систему приема и обработки входящих сообщений через электронную почту, личные сообщения чат-бота Росмолодежи, группы проектов в соцсети «В контакте» и голосовую линию сопровождения. Отдельно прописано создание чат-бота в мессенджере Max.

Единая система информационной поддержки, по задумке авторов тендера, должна решить такие задачи, как вовлечение молодежи в политику, развитие сообществ, просвещение «по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также будут вестись сбор и анализ «актуальных запросов, тематических трендов и поведенческих паттернов» у молодежи.

По данным «Ведомостей», систему внедрят среди участников и выпускников программ Росмолодежи.