Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

913

 

 

 

 

 

Новости

Мэр города в Калифорнии призналась в работе на Китай в качестве незарегистрированного иностранного агента

The Insider
Эйлин Ван. Фото: городская администрация Аркадии

Эйлин Ван. Фото: городская администрация Аркадии

Мэр города Аркадия (округ Лос-Анджелес) Эйлин Ван согласилась признать вину в том, что действовала в США как незарегистрированный иностранный агент в интересах Китая. Как пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы, Ван признала, что публиковала прокитайскую пропаганду по указанию чиновников из правительства КНР.

58-летняя Ван занимала пост мэра Аркадии с 2022 года. 11 мая она подала в отставку. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В сообщении ФБР, опубликованном в Twitter, говорится, что с конца 2020-го по 2022 год Ван вместе с еще одним человеком занимались продвижением интересов КНР. В частности, речь идет о распространении прокитайской пропаганды через U.S. News Cente — сайт, который позиционировался как источник новостей для китайской общины в США.

Bloomberg уточняет, что среди опубликованных материалов была статья, отрицающая преследования уйгуров в Синьцзяне. Второй человек, участвовавший в этой схеме, признал себя виновным прошлой осенью и уже отбывает четырехлетний тюремный срок.

По словам директора отдела контрразведки и шпионажа ФБР Романа Рожавского, дело против Ван должно послужить предупреждением: «Лица, действующие от имени иностранных правительств с целью влияния на нашу демократию, будут выявлены и привлечены к ответственности». 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте