Мэр города в Калифорнии призналась в работе на Китай в качестве незарегистрированного иностранного агента

Мэр города Аркадия (округ Лос-Анджелес) Эйлин Ван согласилась признать вину в том, что действовала в США как незарегистрированный иностранный агент в интересах Китая. Как пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы, Ван признала, что публиковала прокитайскую пропаганду по указанию чиновников из правительства КНР.

58-летняя Ван занимала пост мэра Аркадии с 2022 года. 11 мая она подала в отставку. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В сообщении ФБР, опубликованном в Twitter, говорится, что с конца 2020-го по 2022 год Ван вместе с еще одним человеком занимались продвижением интересов КНР. В частности, речь идет о распространении прокитайской пропаганды через U.S. News Cente — сайт, который позиционировался как источник новостей для китайской общины в США.

Bloomberg уточняет, что среди опубликованных материалов была статья, отрицающая преследования уйгуров в Синьцзяне. Второй человек, участвовавший в этой схеме, признал себя виновным прошлой осенью и уже отбывает четырехлетний тюремный срок.

По словам директора отдела контрразведки и шпионажа ФБР Романа Рожавского, дело против Ван должно послужить предупреждением: «Лица, действующие от имени иностранных правительств с целью влияния на нашу демократию, будут выявлены и привлечены к ответственности».