В Гамбурге арестовали 17-летнего подростка по делу о подготовке теракта в интересах «Исламского государства»

Спецподразделение полиции Гамбурга в четверг арестовало 17-летнего подростка по делу о подготовке теракта. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на прокуратуру Гамбурга. Правоохранители утверждают, что задержанный планировал теракт, «вдохновившись» идеологией «Исламского государства».

Подозреваемого представители прокуратуры называют сирийцем, однако неизвестно, родился ли он в Германии в сирийской семье или въехал в страну, а также его миграционный статус. При обыске в его доме обнаружили удобрения, якобы предназначенные для изготовления взрывных устройств, нож, жидкость для розжига и балаклаву. Кроме взрыва самодельной бомбы он планировал нападения с ножом и атаку с использованием коктейлей Молотова в качестве альтернативы.

Подозреваемый был взят под стражу, его направили на психиатрическую экспертизу. Утверждается, что в понедельник он планировал напасть на торговый центр и полицейский участок.