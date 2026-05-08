Турция готовит закон, который позволит ей претендовать на газовые месторождения у берегов Греции и Кипра — Bloomberg

Турция готовит законопроект о расширении морской юрисдикции в спорных районах Эгейского и Средиземного морей — об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg. Документ должен стать первым шагом Анкары к тому, чтобы официально закрепить свои претензии и заявить права на потенциальные месторождения природного газа в регионе.

По данным агентства, проект закона впервые в формальном виде зафиксирует турецкую позицию о том, что континентальный шельф следует отсчитывать только от материковой части страны. Греция придерживается противоположного подхода и настаивает, что острова также формируют границы шельфа в соответствии с международным правом. Когда документ будет вынесен на обсуждение в парламенте, пока неизвестно.

Накануне один из ближайших союзников президента Реджепа Тайипа Эрдогана — лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели — выступил в парламенте с предупреждением в адрес Франции, Греции, Кипра и Израиля, развивающих сотрудничество в сфере безопасности и энергетики. Он сказал:

«Турция — не страна, которая ищет напряженности. Но любой шаг, игнорирующий ее права, морскую юрисдикцию или турок-киприотов, встретит жесткий ответ».

Анкара намерена защищать в энергетической гонке Восточного Средиземноморья как собственные интересы, так и интересы самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, отмечает Bloomberg. Спор о шельфе осложняется тем, что Республика Кипр официально обладает суверенитетом над всем островом, тогда как его северная треть с 1974 года находится под контролем Турции — после того, как турецкие войска заняли эту часть острова в ответ на военный переворот, инспирированный греческой хунтой и нацеленный на присоединение Кипра к Греции. Северокипрское квазигосударство, признанное только Анкарой, претендует на любые энергоресурсы у побережья.

Ранее Евросоюз уже угрожал Турции санкциями за разведочное бурение в Восточном Средиземноморье, после того как Греция и Кипр обвинили Анкару в нарушении их суверенитета. Запасы газа в юрисдикции Кипра составляют 400–600 млрд кубометров, у Израиля — около 1 трлн, у самой Турции — более 700 млрд. Как писал в материале для The Insider экономист Владислав Иноземцев, Эрдоган рассчитывает превратить страну в газовый хаб Европы и присматривается к месторождениям в водах Греции и Кипра — для чего ранее Анкара уже отправляла буровые суда к Криту и Кастелоризону и привлекала военные корабли, чтобы вытеснить разведывательные экспедиции ENI и Total из вод Кипра.