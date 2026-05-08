Украинские власти подчеркивают, что радиационная обстановка остается стабильной. По данным Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны. МВД Украины также сообщает, что по состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация на территории Украины (в том числе на севере Киевской области) остается стабильной.

Министерство лесного хозяйства Беларуси также заявило, что угрозы для страны пока нет. Ведомство сообщило, что на территории Беларуси возгораний не зафиксировано, а расстояние от зоны пожара до границы составляет около семи километров.

Чернобыльская зона отчуждения занимает около 2600 км². На этой территории была проведена эвакуация после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Весной 2022 года через эту зону российские войска наступали на Киев, однако с апреля 2022 года она снова находится под контролем Украины.