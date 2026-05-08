В Чернобыльской зоне отчуждения на севере Украины продолжается крупный лесной пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). С боевыми действиями возгорание не связано. По данным ведомства, площадь пожара уже превысила 1100 гектаров. Из-за сильного ветра огонь распространяется дальше и охватывает новые участки леса. Возгорание зафиксировал сервис отслеживания пожаров NASA FIRMS.
В ГСЧС заявили, что ситуацию осложняют засуха, порывистый ветер и минная опасность на части территории. Из-за угрозы взрывоопасных предметов некоторые участки пока невозможно тушить. «Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается», — сообщили в ведомстве.
Согласно картам ветров, потоки в регионе не сильные, часть уходит в атмосферный вихрь и поднимается вверх, а часть движется на восток — в сторону Гомельской области Беларуси и Черниговской области Украины.
Украинские власти подчеркивают, что радиационная обстановка остается стабильной. По данным Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны. МВД Украины также сообщает, что по состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация на территории Украины (в том числе на севере Киевской области) остается стабильной.
Министерство лесного хозяйства Беларуси также заявило, что угрозы для страны пока нет. Ведомство сообщило, что на территории Беларуси возгораний не зафиксировано, а расстояние от зоны пожара до границы составляет около семи километров.
Чернобыльская зона отчуждения занимает около 2600 км². На этой территории была проведена эвакуация после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Весной 2022 года через эту зону российские войска наступали на Киев, однако с апреля 2022 года она снова находится под контролем Украины.