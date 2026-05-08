В России начали фиксировать проблемы с доступом к GitHub — крупнейшей платформе для хранения и совместной разработки IT-проектов. Об этом сообщает «Вёрстка» со ссылкой на данные сервиса мониторинга интернет-цензуры OONI.

Снижение доступности GitHub началось 5 мая. Тогда доля аномальных и неудачных подключений выросла примерно до 10%. Уже 6 мая показатель достиг 16% и остается на этом уровне. Для сравнения: в апреле уровень подобных сбоев обычно не превышал 4%.

Пользователи из России также сообщают о проблемах с доступом к репозиториям и скачиванием файлов. При этом сервис Downdetector не фиксирует глобальных неполадок в работе GitHub. В других странах — включая США, Великобританию и Германию — аналогичного роста сбоев не наблюдается.

Эксперты пока не могут однозначно объяснить причины происходящего. В разговоре с «Вёрсткой» представитель проекта RKS Global предположил, что речь может идти либо о новых механизмах маскировки трафика через GitHub, либо об усилении блокировок отдельных подсетей CDN-сервисов, из-за чего могла пострадать и сама платформа.

Официально GitHub в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора не внесен. Однако в России уже заблокированы более 130 отдельных страниц платформы по решениям судов и различных ведомств, отмечает «Вёрстка». Число таких блокировок резко выросло в 2026 году. С начала года в реестр добавили уже 61 страницу GitHub — почти столько же, сколько за весь 2025 год.

По словам экспертов, под блокировки попадали страницы с инструментами обхода цензуры, материалами, связанными с ЛГБТ, онлайн-казино, мошенническими сервисами, а также проектами, которые российские власти считают «экстремистскими» или содержащими «дискредитацию армии».