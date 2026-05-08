Нигерийские акции, облигации и национальная валюта резко выросли на фоне роста цен на нефть и экономических реформ президента Болы Тинубу. Об этом пишет Bloomberg.

С начала года фондовый индекс Нигерии прибавил 63% в долларовом выражении. Это второй результат среди крупнейших мировых рынков после южнокорейского индекса Kospi. За последние 12 месяцев рост превысил 200%.

Укрепились и другие активы страны. Государственные облигации Нигерии показали один из лучших результатов среди развивающихся рынков, а валюта страны — найра — стала одной из самых быстрорастущих в Африке.

После прихода к власти президент Бола Тинубу отменил топливные субсидии и реформировал валютную систему, которая долгое время отпугивала инвесторов. По прогнозу МВФ, экономика Нигерии вырастет в этом году на 4,1%. Для сравнения: три года назад рост составлял 3,3%.

Дополнительную поддержку стране оказал скачок мировых цен на нефть после начала конфликта вокруг Ирана. Нефть приносит Нигерии около трети доходов бюджета.

В марте иностранные инвесторы купили нигерийских акций на 181,8 млрд найр ($133 млн). Это в два с лишним раза больше, чем месяцем ранее. Среди лидеров роста — компании, связанные со строительством, банковским сектором и нефтью. Акции Bua Cement выросли на 140%, Zenith Bank — более чем в два раза, а нефтяная компания Aradel Holdings — на 172%.

Дополнительный интерес инвесторов вызвало решение FTSE Russell вернуть Нигерии статус frontier market — пограничного рынка. Это позволит привлечь больше денег международных инвестиционных фондов. Еще одним крупным событием может стать выход на IPO нефтеперерабатывающей компании миллиардера Алико Данготе. Он собирается продать около 10% акций. Стоимость компании оценивается в $25–45 млрд.

При этом аналитики предупреждают, что высокие цены на нефть несут и риски. В стране уже дорожает топливо и растут цены на удобрения, что может ускорить инфляцию.