Украинские дроны атаковали Чечню и НПЗ в Ярославле и Перми. В Ростове прилет по зданию аэронавигации, прекращена работа 13 аэропортов

Кадры атаки по «Ярославнефтеоргсинтезу»

В ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Под удары попали Грозный, Ростов-на-Дону, Ярославль, Пермь и Москва. 

В Ростове дрон попал в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», после чего Минтранс России сообщил об изменениях в работе регионального центра управления воздушным движением на юге страны.

Была приостановлена работа 13 аэропортов юга России: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Росавиация и авиакомпании начали менять расписание полетов.

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что повреждения из-за падения обломков зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

В Ярославле, по данным мониторинговых каналов и СМИ, после атаки беспилотников возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода «Ярославнефтеоргсинтез» (1, 2, 3). Удар позже подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии беспилотников на подлете к столице. Из-за атаки ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. Сколько БПЛА сбить не удалось, он не сообщил.

Также украинский Telegram-канал Exilenova+ публикует фото и видео задымления в районе НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми. Власти подтвердили прилеты по неназванному предприятию и сообщили об эвакуации сотрудников. Это третья атака по НПЗ за девять дней.

СМИ пишут о прилете по Грозному (Чеченская республика). Exilenova+ сообщает, что один БПЛА упал на территории 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, второй, вероятно, не долетел до управления ФСБ по Чечне. По данным издания Astra, в Чечне атакован район Ханкалы, где расположена одна из крупнейших российских военных баз, а также площадь у вокзала рядом со зданием УФСБ по республике.

Ранее Минобороны РФ объявило о «перемирии» на 8–9 мая и пригрозило массированным ударом по Киеву в случае попыток сорвать празднование 9 Мая в Москве. Несмотря на это, в ночь на 8 мая Украина сообщила о продолжающихся российских атаках дронами и обстрелах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала объявленный Киевом «режим тишины». По его словам, украинская сторона будет действовать «зеркально».

