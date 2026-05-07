Киллер из «банды спецназовцев» Николай Трушков получил 18 лет. Его ранее осужденные подельники ушли на войну

Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии строгого режима участника «банды спецназовцев» Николая Трушкова. Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», с него взыскали почти 50 млн рублей по гражданским искам потерпевших.

55-летний Трушков, который обвинялся в 15 заказных убийствах и 10 покушениях на убийство, признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание по совокупности с приговором, вынесенным еще в 2004 году. Тогда Трушкова приговорили к пяти годам за разбой, но он вышел по УДО. При вынесении нового приговора ему добавили неотбытый срок.

Трушков вошел в банду, созданную силовиками, в 1998 году. В группировку входили бывший военнослужащий Павел Христев, начальника штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и сотрудники внутренних войск МВД. Трушков убивал бизнесменов, их сотрудников и родственников. Также он убил советника замглавы Министерства путей сообщения Александра Фоминова.

В прошлом году стало известно, что как минимум двое осужденных по делу «банды спецназовцев» ушли на войну: бывший боец отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексей Чеботарев, осужденный за 12 убийств, и бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев. Дело предполагаемого главаря банды Павла Христева и еще 11 его фигурантов будут рассматривать в этом году во 2-м Западном окружном военном суде.