Чилийская мафия поставила на поток ограбления солнечных электростанций, переправляя медь из кабелей за рубеж — Bloomberg

В Чили участились нападения организованных преступных группировок на солнечные электростанции: злоумышленники похищают кабели, панели и контрольное оборудование, сообщает Bloomberg. Только за год один из менеджеров, курирующий более 60 объектов, зафиксировал свыше 30 краж, причем несколько из них произошли на одной станции с разницей в несколько дней.

Преступники действуют организованно: перед ограблением они отключают камеры видеонаблюдения, проникают в операторские помещения и вывозят добычу на грузовиках без номерных знаков. Кабели стали целью в 85,7% задокументированных случаев, панели — в 54,8%. Сами панели весят около 30 кг и стоят $60–70 за штуку, однако, как отмечается, ущерб от кражи кабеля, который оценивается всего в 1000 чилийских песо (около $1), может обойтись в 30–40 раз дороже из-за стоимости замены.

За последнее десятилетие Чили нарастила долю солнечной генерации с 3% до трети суммарных энергетических мощностей страны. Bloomberg пишет, что этот бум привлек организованную преступность, которая использует удаленность объектов и относительную прозрачность границ страны. Украденное оборудование переправляется в Перу, Боливию и Аргентину, а медные кабели собираются и экспортируются — в апреле 2025 года чилийские власти разгромили преступную сеть, переправившую похищенной меди на $900 млн с 2020 по 2025 год.

Агентство пишет, что безнаказанность подпитывает преступность — жертвы отмечают, что расследования нередко заходят в тупик. «Нет смысла сообщать властям, потому что результатов не дождешься», — заявил управляющий директор одной из пострадавших станций Андрес Герреро. На фоне роста краж страховщики ужесточили условия полисов и подняли премиальные платежи, а ряд компаний начал заменять медные кабели алюминиевыми, чтобы снизить привлекательность объектов для воров.

Эксперты предупреждают, что без скоординированных мер по безопасности и отслеживанию оборудования проблема будет усугубляться по мере глобального роста солнечной генерации. Ассоциация возобновляемой энергетики Чили направила предложения в министерство безопасности, однако в ведомстве запрос проигнорировали. Инвесторы пока не отказываются от проектов, но включают риски краж в финансовые модели, что ведет к удорожанию строительства ферм.

