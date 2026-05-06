Калининградец совершил самосожжение в годовщину войны у мемориала с Вечным огнем, написав на снегу «Нет войне». Власти скрыли его гибель

Житель Калининграда Александр Окунев в феврале 2025 года совершил самосожжение у мемориала 1200 гвардейцам в знак протеста против войны. О случившемся стало известно только спустя почти год — из открытого доклада эстонской внешней разведки. Имя погибшего в документе не раскрывалось. Некоторые подробности инцидента установили журналисты совместно с Delfi Estonia и литовской телерадиокомпанией LRT, больше деталей позже выяснили журналисты «Важных историй».

По их данным, около пяти утра 24 февраля 2025 года — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения — 37-летний Окунев пришёл к мемориалу с Вечным огнём, написал на снегу «Нет войне» и поджёг себя. Тело обнаружил случайный прохожий лишь около 06:40, несмотря на камеры наблюдения, установленные у памятника.

Окунев не был публичным активистом. Он работал системным администратором в компании по продаже торгового оборудования, избегал разговоров о политике, жил один и почти не общался с коллегами. Знакомые описывают его как замкнутого, но доброго и отзывчивого человека. За несколько месяцев до случившегося он уволился с работы и практически перестал выходить на связь.

После обнаружения тела на место прибыли сотрудники Следственного комитета. Инцидент попал в дежурную сводку, однако никакой публичной информации о нём не появилось. Как отмечают журналисты, власти оперативно взяли ситуацию под контроль и сделали всё, чтобы происшествие не получило огласки. По словам источников, основной задачей было быстро убрать тело и уничтожить надпись на снегу. Уже к утру следы случившегося были ликвидированы. Чиновников, как утверждается, в первую очередь беспокоило, что о произошедшем узнают журналисты.

Кто скрыл гибель Окунева: