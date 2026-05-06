Калининградец совершил самосожжение в годовщину войны у мемориала с Вечным огнем, написав на снегу «Нет войне». Власти скрыли его гибель

Житель Калининграда Александр Окунев в феврале 2025 года совершил самосожжение у мемориала 1200 гвардейцам в знак протеста против войны. О случившемся стало известно только спустя почти год — из открытого доклада эстонской внешней разведки. Имя погибшего в документе не раскрывалось. Некоторые подробности инцидента установили журналисты совместно с Delfi Estonia и литовской телерадиокомпанией LRT, больше деталей позже выяснили журналисты «Важных историй».
По их данным, около пяти утра 24 февраля 2025 года — в третью годовщину начала полномасштабного вторжения — 37-летний Окунев пришёл к мемориалу с Вечным огнём, написал на снегу «Нет войне» и поджёг себя. Тело обнаружил случайный прохожий лишь около 06:40, несмотря на камеры наблюдения, установленные у памятника.
Окунев не был публичным активистом. Он работал системным администратором в компании по продаже торгового оборудования, избегал разговоров о политике, жил один и почти не общался с коллегами. Знакомые описывают его как замкнутого, но доброго и отзывчивого человека. За несколько месяцев до случившегося он уволился с работы и практически перестал выходить на связь.
После обнаружения тела на место прибыли сотрудники Следственного комитета. Инцидент попал в дежурную сводку, однако никакой публичной информации о нём не появилось. Как отмечают журналисты, власти оперативно взяли ситуацию под контроль и сделали всё, чтобы происшествие не получило огласки. По словам источников, основной задачей было быстро убрать тело и уничтожить надпись на снегу. Уже к утру следы случившегося были ликвидированы. Чиновников, как утверждается, в первую очередь беспокоило, что о произошедшем узнают журналисты.
Кто скрыл гибель Окунева:
- О случившемся доложили главе городской администрации Елене Дятловой. Та немедленно взяла всё под свой контроль.
- Ей помогал Евгений Маслов, глава местной службы охраны объектов культурного наследия.
- Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак особенно волновался, что самосожжение произошло возле памятника Великой Отечественной — слишком символично, пишут «ВИ».
Журналистка «Важных историй» Мария Жолобова рассказывает, что изначально сама не смогла найти никаких следов инцидента:
«Я пошла читать об этом происшествии, но быстро поняла, что не могу найти ни одной новости. Я изучила местные сообщества, искала по ключевым словам — ничего. Даже решения судов посмотрела. Это казалось странным. Кажется, что событие такого масштаба невозможно замять. Оказалось, ещё как возможно. Всё для этого сделали калининградские власти».
Ни одно местное СМИ не сообщило о самосожжении. Информация не появилась в Telegram-каналах и социальных сетях. Родственники погибшего также не стремились к огласке. «Какой смысл как-то это всё афишировать и рассказывать? Для чего?» — говорит одна из них. В предсмертной записке, по словам близких, Окунев писал о желании жить в мире без войны. «Написал, что есть другой путь. В его мире, видимо, должен был быть мир во всем мире. Он не захотел больше жить в таком мире, поэтому принял такое решение». «Но мы все прекрасно понимаем, что это утопия», — добавляет она. Из записки также следует, что Окунев понимал, что «скорее всего, нигде в новостях этого не будет, нигде не будет широко это освещаться». «Но теперь мы знаем», — говорит Мария Жолобова.
По данным расследования, после произошедшего были проведены экспертизы, которые не выявили внешнего давления на погибшего. Родных и коллег допросили, однако они не смогли объяснить его решение. «Смерть Александра Окунева, даже если бы она не прошла незамеченной, вряд ли бы вызвала массовые протесты. Но она разрушает представление о всеобщем согласии с войной», — отмечает Жолобова.
В администрации Калининграда и профильных ведомствах не ответили на запросы журналистов. Министр культуры региона заявил, что не знаком с деталями расследования.