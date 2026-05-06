Vodafone выкупит долю в крупнейшем мобильном операторе Великобритании за $5,8 млрд

Британская телекоммуникационная компания Vodafone договорилась о выкупе 49% доли в операторе VodafoneThree у гонконгского холдинга CK Hutchison. Сумма сделки составит £4,3 млрд ($5,8 млрд).

VodafoneThree был создан в прошлом году после объединения британских активов двух компаний. По условиям соглашения у Vodafone была возможность выкупить долю партнера в течение трех лет — компания решила сделать это раньше. В Vodafone заявили, что сделка ускорит интеграцию бизнеса и поможет сократить расходы примерно на £700 млн в год к 2030 году. Общая оценка оператора с учетом долга составляет около £13,85 млрд. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2026 года при одобрении регуляторов.

С момента назначения генеральным директором в 2023 году Маргерита Делла Валле проводит стратегию концентрации на ключевых рынках. Vodafone уже продала активы в Италии и Испании, а также сократила присутствие в других регионах. Аналитики считают сделку логичным шагом: компания увеличивает долю в сильном активе по относительно выгодной цене, хотя это может временно отложить программы обратного выкупа акций.

Для CK Hutchison продажа — часть более широкой стратегии по сокращению активов и наращиванию ликвидности на фоне геополитической неопределенности. Холдинг также рассматривает продажу портов и возможное размещение розничного бизнеса.