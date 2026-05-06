Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.62

EUR

87.89

OIL

97.22

Поддержите нас

576

 

 

 

 

 

Новости

Совет ЕС проголосовал за официальное присоединение к трибуналу Совета Европы по агрессии России против Украины

The Insider
Фото: European Parliament/Multimedia Centre

Фото: European Parliament/Multimedia Centre

Министры ЕС проголосовали за официальное присоединение блока к специальному трибуналу Совета Европы, который займется уголовным преследованием российского руководства за агрессию против Украины.

Трибунал получит мандат на преследование за развязывание агрессивной войны. Ни один другой действующий суд не обладает полномочиями для рассмотрения этого преступления, поскольку Россия не является участницей Римского статута и МУС не может преследовать ее руководство. Идею создания специального трибунала еще в 2022 году выдвинул правовед Филипп Сэндс. В мае 2025 года Совет Европы принципиально одобрил инициативу, после чего началась работа по ее воплощению в жизнь.

Нидерланды выразили готовность принять суд на своей территории. Замглавы Офиса президента Украины Ирина Мудрая назвала голосование ЕС переходом «от концептуального проектирования к финальной фазе институционального строительства». Она добавила:

«Мы движемся от многолетней правовой и дипломатической работы к этапу, когда операционная архитектура трибунала официально будет запущена».

После начала работы трибунала обвинения могут быть предъявлены Владимиру Путину и другим высокопоставленным военным и политическим руководителям. Не исключено, что юрисдикция суда распространится и на страны, участвующие в войне на стороне России, — Беларусь и Северную Корею.

The Insider подробно разбирал, как устроен специальный трибунал и какие у него ограничения. В частности, отмечалось, что, несмотря на годы дискуссий, трибунал не сможет преследовать высшее руководство России — включая Путина, — пока те находятся у власти, поскольку создатели суда признали иммунитет действующих глав государств.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. Переток влияния. Как операция США против Ирана и блокада пролива привели к усилению Китая, Украины и Турции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте