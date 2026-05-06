Совет ЕС проголосовал за официальное присоединение к трибуналу Совета Европы по агрессии России против Украины

Министры ЕС проголосовали за официальное присоединение блока к специальному трибуналу Совета Европы, который займется уголовным преследованием российского руководства за агрессию против Украины.

Трибунал получит мандат на преследование за развязывание агрессивной войны. Ни один другой действующий суд не обладает полномочиями для рассмотрения этого преступления, поскольку Россия не является участницей Римского статута и МУС не может преследовать ее руководство. Идею создания специального трибунала еще в 2022 году выдвинул правовед Филипп Сэндс. В мае 2025 года Совет Европы принципиально одобрил инициативу, после чего началась работа по ее воплощению в жизнь.

Нидерланды выразили готовность принять суд на своей территории. Замглавы Офиса президента Украины Ирина Мудрая назвала голосование ЕС переходом «от концептуального проектирования к финальной фазе институционального строительства». Она добавила:

«Мы движемся от многолетней правовой и дипломатической работы к этапу, когда операционная архитектура трибунала официально будет запущена».

После начала работы трибунала обвинения могут быть предъявлены Владимиру Путину и другим высокопоставленным военным и политическим руководителям. Не исключено, что юрисдикция суда распространится и на страны, участвующие в войне на стороне России, — Беларусь и Северную Корею.

The Insider подробно разбирал, как устроен специальный трибунал и какие у него ограничения. В частности, отмечалось, что, несмотря на годы дискуссий, трибунал не сможет преследовать высшее руководство России — включая Путина, — пока те находятся у власти, поскольку создатели суда признали иммунитет действующих глав государств.