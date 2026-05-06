Житель Калининграда сжег себя в третью годовщину начала войны против Украины. Властям удавалось скрывать информацию об этом год — «ВИ»

Житель Калининграда Александр Окунев сжег себя в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2025 года. На протяжении года властям удавалось скрывать произошедшее. Подробности гибели Окунева выяснили «Важные истории» совместно с Delfi Estonia и литовской телерадиокомпанией LRT.

Информация о том, что житель Калининграда 1988 года рождения совершил самосожжение в знак протеста против войны, была впервые обнародована эстонской разведкой в феврале 2026 года. Однако в докладе имя погибшего не называлось.

Как выяснили журналисты, Александр Окунев совершил самосожжение около пяти утра (примерно в это время началось российское вторжение) у мемориала 1200 гвардейцам в Калиниграде. Его обгоревшее тело обнаружил прохожий примерно в 6:40 утра. На снегу рядом была надпись «Нет войне», сделанная, вероятно, аэрозольной краской.

О случившемся доложили главе городской администрации Елене Дятловой, которая, как рассказал журналистам представитель одной из европейских разведок, взяла дело под свой контроль. К 9 утра все следы гибели Окунева были убраны.

Александр Окунев работал сисадмином в фирме по продаже торгового оборудования, однако примерно за полгода до гибели уволился. По словам знакомых, политическим активизмом он не занимался.