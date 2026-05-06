Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.62

EUR

87.89

OIL

97.22

Поддержите нас

1180

 

 

 

 

 

Новости

Житель Калининграда сжег себя в третью годовщину начала войны против Украины. Властям удавалось скрывать информацию об этом год — «ВИ»

The Insider
Александр Окунев. Фото: «Важные истории»

Александр Окунев. Фото: «Важные истории»

Житель Калининграда Александр Окунев сжег себя в третью годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2025 года. На протяжении года властям удавалось скрывать произошедшее. Подробности гибели Окунева выяснили «Важные истории» совместно с Delfi Estonia и литовской телерадиокомпанией LRT. 

Информация о том, что житель Калининграда 1988 года рождения совершил самосожжение в знак протеста против войны, была впервые обнародована эстонской разведкой в феврале 2026 года. Однако в докладе имя погибшего не называлось.

Как выяснили журналисты, Александр Окунев совершил самосожжение около пяти утра (примерно в это время началось российское вторжение) у мемориала 1200 гвардейцам в Калиниграде. Его обгоревшее тело обнаружил прохожий примерно в 6:40 утра. На снегу рядом была надпись «Нет войне», сделанная, вероятно, аэрозольной краской.

О случившемся доложили главе городской администрации Елене Дятловой, которая, как рассказал журналистам представитель одной из европейских разведок, взяла дело под свой контроль. К 9 утра все следы гибели Окунева были убраны. 

Александр Окунев работал сисадмином в фирме по продаже торгового оборудования, однако примерно за полгода до гибели уволился. По словам знакомых, политическим активизмом он не занимался.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. Переток влияния. Как операция США против Ирана и блокада пролива привели к усилению Китая, Украины и Турции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте