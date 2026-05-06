Мировые запасы нефти сократились на 200 млн баррелей и приблизились к рекордно низкому уровню за восемь лет — FT

Мировые запасы нефти в апреле сократились почти на 200 млн баррелей (6,6 млн баррелей в сутки) на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy. Это произошло несмотря на вызванное ростом цен резкое снижение спроса примерно на 5 млн баррелей в сутки — самое резкое падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID-19.

В S&P пояснили, что обычно колебания мировых запасов нефти находятся в диапазоне от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей. В общей сложности из-за войны против Ирана нефтяной рынок потерял уже 1 млрд баррелей нефти. Хотя спрос на нефть также падает, это не покрывает сокращение предложения, отметили в S&P.

По данным Goldman Sachs, мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Кроме того, по оценкам банка, в мире остался запас нефтепродуктов (бензина, дизельного и авиационного топлива) на 45 дней.

Трейдеры предупреждают, что цены, вероятно, значительно вырастут, как только мировые запасы упадут ниже критического уровня. Некоторые из них прогнозируют, что переломный момент наступит через несколько недель.

Данные S&P включают всю нефть, хранящуюся в государственных и частных хранилищах, а также ту, что в настоящее время находится на борту танкеров в море.