Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.34

EUR

88.35

OIL

97.22

Поддержите нас

203

 

 

 

 

 

Новости

Мировые запасы нефти сократились на 200 млн баррелей и приблизились к рекордно низкому уровню за восемь лет — FT

The Insider
Иллюстрация к материалу

Мировые запасы нефти в апреле сократились почти на 200 млн баррелей (6,6 млн баррелей в сутки) на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy. Это произошло несмотря на вызванное ростом цен резкое снижение спроса примерно на 5 млн баррелей в сутки — самое резкое падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID-19.

В S&P пояснили, что обычно колебания мировых запасов нефти находятся в диапазоне от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей. В общей сложности из-за войны против Ирана нефтяной рынок потерял уже 1 млрд баррелей нефти. Хотя спрос на нефть также падает, это не покрывает сокращение предложения, отметили в S&P.

По данным Goldman Sachs, мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Кроме того, по оценкам банка, в мире остался запас нефтепродуктов (бензина, дизельного и авиационного топлива) на 45 дней.

Трейдеры предупреждают, что цены, вероятно, значительно вырастут, как только мировые запасы упадут ниже критического уровня. Некоторые из них прогнозируют, что переломный момент наступит через несколько недель.

Данные S&P включают всю нефть, хранящуюся в государственных и частных хранилищах, а также ту, что в настоящее время находится на борту танкеров в море. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  4. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  5. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте