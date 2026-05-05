«Единая Россия» разработала методичку для ответов на претензии к партии — рекомендуют оправдывать запреты, админресурс и восхвалять Путина

Партия «Единая Россия» выпустила методичку для депутатов, агитаторов и сторонников под названием «Дюжина жестких вопросов к ЕР». В ней в формате «вопрос–ответ» объясняется, как реагировать на критику со стороны избирателей. Документ оказался в распоряжении «Коммерсанта».

Как отмечают авторы, сборник предназначен для повседневной работы с избирателями и должен помочь отвечать на сложные и чувствительные темы. Подчеркивается, что такие вопросы задают не оппоненты, а сами сторонники и избиратели партии, поэтому игнорировать их нельзя.

В методичке предлагаются готовые формулировки по ключевым темам:

  • Об идеологии партии
    В документе говорится, что идеология «Единой России» — это отказ от перекоса в пользу отдельных групп. «ЕР — партия большинства, партия интересов всего народа, в этом наше отличие от всех других партий». Авторы утверждают, что без партии в стране могли бы появиться крайние меры — от ужесточения трудового режима до давления на бизнес.
  • О связи с Владимиром Путиным
    Партийцам советуют напоминать, что именно президент стоял у истоков создания «Единой России», и называть её инструментом, с помощью которого началось «восстановление страны». «ЕР стала инструментом президента, с помощью которого он начал возрождение страны из хаоса». Другие партии, по версии авторов, поддерживают президента лишь на словах.
  • О «запретах» и свободе слова
    На обвинения в ограничении свободы слова и блокировки Telegram предлагается отвечать встречным вопросом: если её «душат», то как тогда возможна открытая критика. «А почему о том, что ЕР "душит свободу слова", разрешено совершенно свободно кричать из каждого утюга и канала?» Ограничения объясняются условиями «информационной войны» и необходимостью предотвращать преступления и мошенничество.
  • Об административном ресурсе
    В методичке утверждается, что административный ресурс не гарантирует победу, поскольку решение на выборах принимает сам избиратель. Давление на бюджетников, как признают авторы, может, наоборот, снизить поддержку партии. Те, кто представляет бюджетников «послушным строем», явно «не уважают наших учителей и врачей» или не знают их, отмечают составители.
  • О будущем и перспективах
    Избирателям предлагают говорить о важности стабильности. В условиях нестабильной мировой экономики партия якобы считает приоритетом сохранение достигнутого и постепенное улучшение жизни. В качестве аргумента они приводят пример 1990-х годов: по их версии, после распада СССР люди быстро ощутили утрату социальных гарантий, стабильности и безопасности, а многочисленные политические партии того времени не оставили заметного следа. В «Единой России» утверждают, что подобный сценарий не повторится: страна, как говорится в методичке, сможет сохранить стабильность и, опираясь на опыт партии и руководство президента, пройти через трудности без резких потрясений.

