Маврикий запускает «золотые визы»: власти рассчитывают привлекать до 100 богатых инвесторов в год

The Insider
Маврикий рассчитывает ежегодно привлекать около 100 состоятельных иностранцев в рамках программы «золотых виз», направленной на стимулирование инвестиций в экономику страны. Об этом заявил премьер-министр Навинчандра Рамгулам.

Для получения визы необходимо вложить не менее $1 млн в течение 12 месяцев после прибытия. По словам Рамгулама, программа была запущена после «многочисленных запросов» со стороны иностранцев, желающих переехать на остров вместе с семьями.

Власти рассчитывают, что участники программы будут не только жить в стране, но и активно инвестировать в различные отрасли экономики. В числе приоритетных направлений названы финтех, искусственный интеллект, биотехнологии и возобновляемая энергетика.

Маврикий таким образом присоединяется к другим странам, включая США, которые используют «золотые визы» для привлечения капитала. При этом в ряде европейских государств подобные программы, напротив, сворачиваются из-за опасений, что они могут способствовать коррупции и отмыванию денег.

Критики указывают, что такие визы усиливают социальное неравенство, предоставляя привилегии богатым иностранцам.

Премьер-министр заверил, что в программе предусмотрены меры контроля для снижения рисков незаконных финансовых операций. Он также отметил, что приток инвесторов не должен повлиять на рынок жилья: по его словам, сначала они будут проживать в отелях или арендовать недвижимость, предназначенную для иностранцев.

