В Госдуму внесли законопроект о запрете поступать в магистратуру не по профилю бакалавриата

The Insider
Владимир Песня / РИА Новости

Группа депутатов из разных фракций внесла в Госдуму законопроект о запрете поступать в магистратуру не по профилю бакалавриата. Список таких специальностей определит Минобрнауки. Вторая ступень высшего образования будет доступна также для тех, кто имеет опыт работы по выбранному профилю. Как полагают депутаты, для поддержания высокого качества образования нужна «системная связь и профессиональная преемственность уровней высшего образования»:

«Достаточно распространенной ситуацией является продолжение обучения по программе магистратуры, которая совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата. При этом создается ситуация, при которой обучающийся программы магистратуры (срок освоения не более 2 лет) не получает необходимых фундаментальных знаний и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами не формируются».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, в 2025 году в магистратуру по ряду программ поступило много людей не по своей специальности.

Например, в магистратуру по «Химической технологии» около 20% поступивших — люди с другим образованием (менеджмент, экономика, юриспруденция, госуправление, лингвистика). При этом сама программа предполагает серьезную подготовку, отмечают авторы инициативы.

Похожая ситуация и с юриспруденцией: около 24% студентов магистратуры — не юристы. На программу поступают, помимо прочих, выпускники с факультетов математики, химии и экологии.

В последние годы власти последовательно реформируют высшее образование, возвращаясь к более линейной модели подготовки специалистов. Новая модель предполагает отказ от Болонской системы с привычным делением на бакалавриат и магистратуру. Вместо этого вводятся два уровня высшего образования: базовое (4–6 лет) и специализированное (магистратура — 1–3 года, ординатура и ассистентура-стажировка).

