Казахстан откажется от поставок электроэнергии из России в 2027 году — Минэнерго РК

Казахстан намерен отказаться от поставок электроэнергии из России начиная с 2027 года. Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

«Если в конце этого года — начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России]».

По словам Есимханова, в текущем году Казахстану потребуется закупить 1–1,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии. При этом в 2024 году дефицит электроэнергии составлял 2,1 млрд кВт⋅ч, в 2025 году — примерно 1,5 млрд кВт⋅ч. «Эта цифра уменьшается», — констатировал замминистра.

В конце апреля «Интер РАО» (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) сообщил, что в январе–марте текущего года увеличил экспорт электроэнергии на 5,8%, до 2,12 млрд кВт⋅ч. Бóльшая часть поставок пришлась на Казахстан и Грузию.

В январе казахстанское издание Ulysmedia сообщало, что после того, как в 2025 году Китай начал сокращать закупки российской электроэнергии, крупнейшим ее импортером стал Казахстан. В результате на долю этой страны пришлось около 60% российского экспорта (почти 4,5 млрд кВт⋅ч). Пекин полностью прекратил импорт электроэнергии из России с 1 января 2026 года. Как писал «Коммерсантъ», основной причиной решения стало то, то экспортная цена поставки с января превысила цены на электроэнергию на внутреннем рынке Китая.