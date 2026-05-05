В Португалии изменили условия для получения гражданства. Прожить в стране теперь придется в два раза дольше — 10 лет

Президент Португалии подписал закон о внесении поправок в закон о гражданстве. Они ужесточают условия для получения паспорта: теперь для подачи документов на натурализацию придется прожить в стране не менее 10 лет.

Ранее срок был вдвое короче. Исключение сделали для граждан португалоязычных стран — Бразилии, Анголы и Мозамбика. Им нужно будет прожить в Португалии как минимум семь лет. Антониу Жозе Сегуро в то же время выступил за то, чтобы новые правила не затронули уже поданные заявления на получение гражданства. Президент также предостерег от частых изменений этого закона:

«Несмотря на парламентское большинство, утвердившее этот закон, президент Республики подчеркивает, что пересмотр закона, имеющего повышенное значение, такого как закон о гражданстве, должен также опираться на более широкий консенсус по его ключевым положениям, дистанцируясь, как он уже отмечал ранее, от возможных „идеологических отпечатков текущего момента“. Такая дистанция предполагала бы, что закон о гражданстве не должен становиться объектом частых изменений, поскольку это наносит ущерб правовой определенности и, как следствие, людям, а также создает риск подрыва неотъемлемого доверия к государственным институтам».

Осенью прошлого года португальские власти ужесточили условия легализации иностранцев. В частности, они запретили запрашивать вид на жительство внутри страны тем приезжим, кто изначально прибыл с туристическими целями. Воссоединиться с семьей также стало сложнее: подать заявление можно только через два года после получения ВНЖ, тогда как раньше минимального срока не было.

Португалия стала одним из главных направлений для россиян, уехавших из РФ после начала полномасштабной войны с Украиной.