При взрыве на фабрике фейерверков в Китае погибли 26 человек

Взрыв произошел в городе Люян, который называют китайской «столицей фейерверков», отмечает Reuters. Взрывом разрушены несколько зданий. Власти эвакуировали людей из прилегающих районов из-за рисков, связанных с легковоспламеняющимся черным порохом, который хранился на двух складах на территории предприятия.

Корреспондент Hunan Satellite TV сообщил с места взрыва, что территория завода полностью разрушена, деревья выкорчеваны ударными волнами, а в воздухе ощущался сильный запах пороха.

В июне прошлого года в результате взрыва на другом заводе по производству фейерверков в провинции Хунань погибли девять и были ранены 26 человек.