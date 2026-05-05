Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.44

EUR

88.27

OIL

97.22

Поддержите нас

202

 

 

 

 

 

Новости

При взрыве на фабрике фейерверков в Китае погибли 26 человек

The Insider
Фото: Xinhua

Фото: Xinhua

В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань на юго-востоке Китая погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление властей. Еще 61 человек ранен. В спасательной операции задействовано 1500 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил провести расследование взрыва.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3680

Взрыв произошел в городе Люян, который называют китайской «столицей фейерверков», отмечает Reuters. Взрывом разрушены несколько зданий. Власти эвакуировали людей из прилегающих районов из-за рисков, связанных с легковоспламеняющимся черным порохом, который хранился на двух складах на территории предприятия.

Корреспондент Hunan Satellite TV сообщил с места взрыва, что территория завода полностью разрушена, деревья выкорчеваны ударными волнами, а в воздухе ощущался сильный запах пороха.

В июне прошлого года в результате взрыва на другом заводе по производству фейерверков в провинции Хунань погибли девять и были ранены 26 человек.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  3. Фейк Владимира Путина: гитлеровская Германия была побеждена, потому что советские женщины вязали носки для солдат, а немецкие — нет
  4. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  5. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте