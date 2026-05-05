При взрыве на фабрике фейерверков в Китае погибли 26 человек

В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань на юго-востоке Китая погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление властей. Еще 61 человек ранен. В спасательной операции задействовано 1500 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил провести расследование взрыва.
Взрыв произошел в городе Люян, который называют китайской «столицей фейерверков», отмечает Reuters. Взрывом разрушены несколько зданий. Власти эвакуировали людей из прилегающих районов из-за рисков, связанных с легковоспламеняющимся черным порохом, который хранился на двух складах на территории предприятия.
Корреспондент Hunan Satellite TV сообщил с места взрыва, что территория завода полностью разрушена, деревья выкорчеваны ударными волнами, а в воздухе ощущался сильный запах пороха.
В июне прошлого года в результате взрыва на другом заводе по производству фейерверков в провинции Хунань погибли девять и были ранены 26 человек.