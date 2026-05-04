Минюст США будет бороться с высокими ценами на мясо — и. о. генпрокурора Бланш

Министерство юстиции США намерено задействовать все доступные правоохранительные инструменты для борьбы с ростом цен на продукты питания. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш на пресс-конференции 4 мая, передает Reuters.

По словам Бланша, прокуроры уже изучили более 3 млн документов и провели многочисленные допросы в рамках расследования в отношении мясоперерабатывающей отрасли. Он также анонсировал «историческое мировое соглашение», которое должно повлиять на цены на белковые продукты, — при этом названия компаний-участниц не раскрывались.

Одновременно Минюст готовится к судебному процессу против аналитической компании Agri Stats. Ведомство утверждает, что еженедельные отчеты компании о ценах и объемах продаж мяса способствовали антиконкурентным практикам в отраслях производства курятины, свинины и индейки. Расследование о событиях мясной промышленности началось после призывов президента Дональда Трампа проверить, не манипулируют ли крупные (нередко иностранные) мясопереработчики ценами.

Ранее сообщалось о том, что США столкнулись с нарастающим дефицитом говядины: с 2020 года цена фунта говяжьего фарша выросла почти на 45% — почти вдвое быстрее общей инфляции. Поголовье скота сократилось из-за недостаточных инвестиций прошлого десятилетия, а введение новых тарифов Трампа грозит усугубить ситуацию, лишив рынок импортного мяса, которое последние годы компенсировало дефицит.