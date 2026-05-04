Показатель неравенства в России снизился после смены Росстатом методики подсчета. Теперь цифра близка к той, которую требовал Путин

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Росстат начал рассчитывать коэффициент неравенства среди жителей России по новому, дополнительному, методу — после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов населения.

«Начиная с 2021 года Росстат совместно с Минтрудом и научным сообществом рассматривал различные варианты совершенствования коэффициента Джини. Полагаю, дополнение новым коэффициентом Джини положительно скажется на более глубоком изучении внутренних экономических и социальных процессов. В свою очередь, это позволит более чутко отслеживать эффективность реализуемых экономических реформ и государственных мер поддержки населения», — утверждает член Общественного совета при Росстате Ольга Золотарёва.

Другие методы расчета, которые использовали ранее, будут применять и дальше, отметили в Росстате. Однако результаты, полученные существующей методикой подсчета, дают неудовлетворительный для властей результат: по итогам прошлого года показатель достиг рекорда — 0,422 (чем ближе к единице, тем сильнее доходное расслоение). В 2024-м он составлял 0,41. Тогда же Владимир Путин поручил снизить показатель до 0,37 к 2030-му и до 0,33 — к 2036-му.

Новый способ подсчета показал более низкий результат: уже в 2025-м он оказался близок к целевому с опережением срока — 0,375, отчитались в Росстате.

Как утверждает газета «Коммерсантъ», старые методики не вполне корректно отражают ситуацию с распределением доходов из-за двух новых факторов: введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ и механизма семейного налогового вычета. В свою очередь в Центре пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии изданию сказали, что и новый способ не сможет дать достоверную оценку неравенства, так как заметная доля доходов формируется в «теневой» зоне.

Разница между самый высокой и самой низкой средней зарплатой в российских регионах достигла почти 162 тысяч рублей, следует из свежих данных Росстата.

