Восемь горняков погибли при обрушении рудника в Магаданской области. Его разрабатывала компания предпринимательницы из списка Forbes

Спасатели нашли тела восьми рабочих под завалами на угольном разрезе на западе Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов. Четверых из них обнаружили утром 4 мая. По словам главы региона, спасательная операция продолжалась четверо суток, за это время расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы. Работы на месте завершены, уточнили в МЧС.

Обрушение горной массы произошло на прошлой неделе, 30 апреля. В «Колымской угольной компании», которая разрабатывала разрез, причиной схода горных пород назвали оттайку вечной мерзлоты.

«На 18-м участке угольного разреза произошло обрушение борта карьера: предположительно, из-за оттайки вечной мерзлоты обрушилась [ледяная] линза. Это нерабочий борт — добычу там мы приостановили еще неделю назад. 30 апреля был запланирован последний день работы участка в этом сезоне. Проводились работы по водоотведению и подготовке к следующему», — утверждает генеральный директор Александр Нестерович.

По словам руководителя, сначала порода завалила технику; рабочие бросились на помощь водителю, после чего сползла вторая часть борта. Всего объем горной массы, накрывшей людей, составил 80 тысяч кубометров.