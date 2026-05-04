Восемь горняков погибли при обрушении рудника в Магаданской области. Его разрабатывала компания предпринимательницы из списка Forbes

Фото: Сергей Носов / Telegram

Спасатели нашли тела восьми рабочих под завалами на угольном разрезе на западе Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов. Четверых из них обнаружили утром 4 мая. По словам главы региона, спасательная операция продолжалась четверо суток, за это время расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы. Работы на месте завершены, уточнили в МЧС.

Обрушение горной массы произошло на прошлой неделе, 30 апреля. В «Колымской угольной компании», которая разрабатывала разрез, причиной схода горных пород назвали оттайку вечной мерзлоты.

«На 18-м участке угольного разреза произошло обрушение борта карьера: предположительно, из-за оттайки вечной мерзлоты обрушилась [ледяная] линза. Это нерабочий борт — добычу там мы приостановили еще неделю назад. 30 апреля был запланирован последний день работы участка в этом сезоне. Проводились работы по водоотведению и подготовке к следующему», — утверждает генеральный директор Александр Нестерович.

По словам руководителя, сначала порода завалила технику; рабочие бросились на помощь водителю, после чего сползла вторая часть борта. Всего объем горной массы, накрывшей людей, составил 80 тысяч кубометров.

Фото: Сергей Носов / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. Кто именно в этом подозревается, не уточняется.

«Колымская угольная компания» принадлежит бывшим собственникам одной из крупнейших в стране золотодобывающих предприятий «Сусуманзолото» Любовь Христовой (40,38%), Ларисе Батуриной (30,21%) и Элине Нестерович (29,4%). Христова — вдова бывшего владельца «Сусуманзолота», бизнесмена из списка Forbes Владимира Христова, который умер в конце 2020 года. Журнал оценивал его состояние в $500 млн.

Владимир Христов.

Фото: пресс-служба Магаданской областной Думы

В следующем году после смерти супруга Любовь Христова оказалась в рейтинге самых богатых женщин России, составленном Forbes. Она заняла 22-е место с состояние в $250 млн.

