Путин подписал закон о создании игорной зоны на Алтае. Против этого выступали местные жители

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает создание игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий документ в субботу, 2 мая, появился на официальном портале правовой информации.

Соответствующий законопроект был внесен Правительством в Госдуму в декабре прошлого года, его подготовил Минфин. Необходимость игорной зоны на Алтае объясняли туристическим потенциалом региона и тем, что ее появление привлечет туристов и создаст новые рабочие места.

Сейчас игорных зон в России пять: в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также аннексированном Крыму. Игорная зона в Республике Алтай появится на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит «Сберу».

При этом инициатива встретила сопротивление среди жителей региона. В феврале этого года активисты движения «Курултай алтайского народа» направило в Эл Курултай (парламент Республики) обращение с призывом вынести обсуждение этой инициативы на отдельное обсуждение. Они также писали, что открытие игорной зоны может усугубить социальные проблемы, связанные с игроманией. Под письмом собрали порядка четырех тысяч подписей.

В Госсобрании Алтая это обращение проигнорировали: депутаты поддержали создание игорной зоны. Замсекретаря местного отделения «Единой России» Константин Криворученко тогда намекнул, что жителям Алтая игромания не грозит, так как у них нет денег: «потому что уровень заведения будет другой».

Против выступали и представители КПРФ: депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев писал, что он «против превращения сакрального Алтая в "игорный притон"»: