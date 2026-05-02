СК возбудил уголовное дело после распространения видео, на котором пассажирки московского автобуса напали на женщину, говорившую по-бурятски

The Insider
Наталья Сундупова. Фото: Instagram

Наталья Сундупова. Фото: Instagram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на уроженку Бурятии в московском автобусе по мотивам национальной ненависти, сообщает ТАСС. Пострадавшая, дизайнер Наталья Сундупова, 30 апреля опубликовала видеозапись инцидента в своем Instagram, после чего ролик разошелся по социальным сетям и СМИ.

На видео видно, как одна из пассажирок автобуса кричит на Сундупову: «Вы приезжаете к нам в страну, говорите на этих языках, а мы должны это слушать». Та отвечает, что она россиянка. Затем видно, как потерпевшая держится за лицо и, указывая на еще одну пассажирку, говорит, что та ее ударила. Сундупова также говорит, что намерена вызвать полицию.

Сундупова так описала начало конфликта: «Захожу в транспорт, разговаривая по телефону „ну все, ладно давай пока, я в автобусе“ говорю коллеге. В этот момент мне женщина проходи уже „рожа чурбанская“!!! „понаехали“, „живите в своей стране“ и все в этом стиле».

В январе в подмосковном Подольске полицейские задержали уроженку Бурятии Марию Цыденову под предлогом проверки документов и около суток продержали в отделении. По словам женщины, при задержании ее несколько раз ударили, а также оскорбляли по национальному признаку. СК отказался возбуждать дело против полицейских.

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

