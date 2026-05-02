СК возбудил уголовное дело после распространения видео, на котором пассажирки московского автобуса напали на женщину, говорившую по-бурятски

На видео видно, как одна из пассажирок автобуса кричит на Сундупову: «Вы приезжаете к нам в страну, говорите на этих языках, а мы должны это слушать». Та отвечает, что она россиянка. Затем видно, как потерпевшая держится за лицо и, указывая на еще одну пассажирку, говорит, что та ее ударила. Сундупова также говорит, что намерена вызвать полицию.

Сундупова так описала начало конфликта: «Захожу в транспорт, разговаривая по телефону „ну все, ладно давай пока, я в автобусе“ говорю коллеге. В этот момент мне женщина проходи уже „рожа чурбанская“!!! „понаехали“, „живите в своей стране“ и все в этом стиле».

В январе в подмосковном Подольске полицейские задержали уроженку Бурятии Марию Цыденову под предлогом проверки документов и около суток продержали в отделении. По словам женщины, при задержании ее несколько раз ударили, а также оскорбляли по национальному признаку. СК отказался возбуждать дело против полицейских.