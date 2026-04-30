В Дагестане задержали 11 человек, подозреваемых в установлении религиозных порядков в селе с помощью блокпостов и патрулей

В Дагестане силовики задержали 11 жителей села Губден Карабудахкентского района, которых подозревают в том, что они больше десяти лет — с 2015 года — фактически устанавливали в населенном пункте собственные «религиозные порядки». По версии следствия, всё это время группа действовала практически открыто, организовав систему контроля за жителями.

Следственный комитет утверждает, что участники группы устраивали так называемые патрули: они следили за тем, как живут односельчане, останавливали людей и проверяли, соответствует ли их поведение представлениям о религиозных нормах. Тех, кто, по их мнению, «нарушал правила», могли доставлять в отдельное помещение и подвергать давлению, в том числе с применением насилия.

По данным следствия, в селе также появился фактический блокпост: участники группы контролировали въезд и выезд транспорта и могли запрещать проезд. В ночное время, как утверждается, дорогу перекрывали. Кроме того, по периметру Губдена установили камеры наблюдения, чтобы отслеживать передвижения жителей.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации экстремистского сообщества и участии в нем. 9 человек уже отправлены в СИЗО, в отношении еще двоих суд рассматривает вопрос о мере пресечения. Дело основано на материалах ФСБ и МВД.

«Медиазона» обратила внимание, что в видео СК использованы фрагменты ролика, который ранее публиковал расистский Telegram-канал «Многонационал». Он утверждал, что речь идет о «ваххабитском джамаате» под названием «40 братьев».

Похожие истории уже доходили до судов на Северном Кавказе. Например, в Кабардино-Балкарии рассматривалось дело о так называемых «шариатских патрулях» в Тырныаузе: следствие также утверждало, что группа людей избивала жителей за «несоответствие» их поведения религиозным нормам. При этом защита настаивала, что речь шла о бытовых конфликтах, которым придали статус экстремистского дела.