Украинские военные заявили об ударах по вертолетам Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области и уничтожении РЛС «Небо-М» стоимостью $100 млн

Украинские военные и связанные с ними Telegram-каналы сообщили о новых ударах по российским военным объектам на территории России.
По их данным, дроны Сил беспилотных систем (СБС) поразили два российских вертолета — Ми-28 и Ми-17 — в районе села Бабки Воронежской области, примерно в 152 км от границы с Украиной. OSINT-канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ опубликовал координаты удара. В результате атаки погиб минимум один человек, пишет канал МАДЯР🇺🇦, — его видно на видео.
Кроме того, 429-я отдельная бригада «Ахиллес» заявила об уничтожении российского радиолокационного комплекса «Небо-М» в районе населенного пункта Уколово — на стыке Белгородской и Курской областей, примерно в 100 км от украинской границы. Удар пришелся по наиболее уязвимой части комплекса, что сделало невозможным его дальнейшее использование, пишут украинские военные (геолокация). Стоимость РЛС «Небо-М» может достигать $100 млн, такие оценки ранее сообщались в СМИ и Генштабе Украины (1, 2). Российские официальные ведомства эти удары не комментировали.
«Небо-М» — это мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс, предназначенный для обнаружения аэродинамических и баллистических целей на средних и больших высотах. Он способен фиксировать самолеты на расстоянии до 500–600 км, баллистические цели — до примерно 1500 км, а также малозаметные и малые цели, включая беспилотники и крылатые ракеты.
Ранее российские радиолокационные комплексы «Небо-М» уже становились целью ударов ВСУ. Так, 28 мая 2024 года один из таких комплексов был поражен в районе Луганска. В октябре того же года украинские силы также заявляли об уничтожении РЛС «Небо-М» с помощью ракеты ATACMS, однако точное место атаки не раскрывалось.