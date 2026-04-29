Украинские военные заявили об ударах по вертолетам Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области и уничтожении РЛС «Небо-М» стоимостью $100 млн

Украинские военные и связанные с ними Telegram-каналы сообщили о новых ударах по российским военным объектам на территории России.

По их данным, дроны Сил беспилотных систем (СБС) поразили два российских вертолета — Ми-28 и Ми-17 — в районе села Бабки Воронежской области, примерно в 152 км от границы с Украиной. OSINT-канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ опубликовал координаты удара. В результате атаки погиб минимум один человек, пишет канал МАДЯР🇺🇦, — его видно на видео.