Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.81

EUR

87.88

OIL

97.22

Поддержите нас

308

 

 

 

 

 

Новости

Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарного знака для защиты своего изображения и голоса от ИИ-подделок

The Insider
Иллюстрация к материалу

Поп-певица Тейлор Свифт подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию товарных знаков для двух фрагментов записи голоса и одного изображения. По словам юриста по товарным знакам Джоша Гербена, это сделано специально для защиты изображения и голоса музыканта от использования искусственным интеллектом. Об этом сообщает CNN. 

В двух записях, которые Свифт планирует защитить с помощью товарного знака, она говорит: «Привет, это Тейлор Свифт, и вы можете послушать мой новый альбом The Life of a Showgirl по запросу на Amazon Music Unlimited» и «Привет, это Тейлор! Мой новый альбом The Life of a Showgirl выходит 3 октября, и вы можете предварительно сохранить его, чтобы послушать на Spotify». На поданной в Ведомство по патентам фотографии Тейлор Свифт запечатлена во время концерта — в блестящих розовых сапогах, сценическом костюме и с гитарой. 

«Попытка зарегистрировать речь знаменитости — это новый способ использования регистрации товарного знака, который ранее не рассматривался в суде. Исторически сложилось так, что певцы полагались на закон об авторском праве для защиты своей записанной музыки. Но современные технологии искусственного интеллекта позволяют пользователям создавать совершенно новый контент, имитирующий голос исполнителя, без копирования существующей записи, что создает пробел, который могут помочь заполнить товарные знаки», — написал в своем блоге Гербен. 

Ранее аналогичные заявки на защиту голоса и изображения с помощью товарного знака подал американский актер Мэтью Макконахи. Как ранее писало издание WIPO Magazine, Тейлор Свифт к середине 2025 года принадлежало 438 товарных знаков как минимум в 16 юрисдикциях. Эти товарные знаки защищали в том числе ее имя, фирменные фразы, названия песен, названия туров и даже имена ее трех кошек.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте