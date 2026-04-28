В Польше запустили телеканал на грузинском для борьбы с пропагандой и продвижения европейских ценностей

Польский общественный вещатель TVP запустил новостной канал на грузинском языке — VT Sakartvelo News. Как говорится в сообщении на странице нового медиа в Facebook, канал будет «ежедневно предоставлять информацию о текущих событиях в стране и международных процессах, затрагивающих Грузию», а также «противостоять пропаганде и предлагать объективную информацию».

Эфиры VT Sakartvelo News будут выходить на Belsat TV (дочерний телеканал TVP) с понедельника по пятницу, а также транслироваться на YouTube-канале и в Facebook. Ведущая первого выпуска Софио Нацвлишвили отметила, что канал «даст зрителям новый взгляд на события в Грузии, приблизит их к европейской перспективе и укажет пути, которые сблизят нас».

Новостная служба на грузинском языке создана в рамках медиапроекта Vot Tak, который уже выпускает новостной контент на русском, румынском (для Молдовы) и армянском языках.

Крупнейший проправительственный телеканал Грузии Imedi отреагировал на новость о создании VT Sakartvelo News, назвав одну из ведущих нового канала, Натию Коберидзе, «пропагандисткой Саакашвили».

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

