Зеленский обвинил Израиль в покупке краденого зерна. Власти Израиля требуют доказательств, что зерно вывезено с оккупированных территорий

Владимир Зеленский обвинил власти Израиля в том, что те допускают импорт зерна, вывезенного Россией с оккупированных украинских территорий. Как говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях украинского президента 28 апреля, Киев готовит санкции против перевозчиков краденого зерна, а также людей и компаний, получающих выгоду от его купли-продажи. Зеленский пообещал добиваться включения этих лиц в европейские санкционные списки.

«Покупка краденого во всех нормальных странах является деянием, влекущим юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к выгрузке. Это не чистый бизнес и не может им быть. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны. <...> Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации».

По словам Зеленского, Украина предприняла необходимые дипломатические шаги, чтобы не допустить подобных сделок, однако Израиль так и не принял мер.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Киев не предоставил доказательств украинского происхождения зерна, привезенного в Израиль, пишет The Times of Israel. «До настоящего момента правительство Украины не обращалось за помощью. Они лишь публиковали твиты... Мы отвергаем подобную Twitter-дипломатию», — заявил министр на пресс-конференции.

Саар сообщил также, что сегодня обсуждал вопрос зерна с налоговой службой, но подчеркнул, что «судно еще не вошло в порт и еще не предоставило свои документы».

В середине апреля украинские журналисты сообщили, что в порт Хайфы прибыло судно Аbinsk (IMO: 9303869) с вывезенным с оккупированных территорий зерном. В конце апреля стало известно, что к тому же порту приближается балкер Panormitis (IMO: 9445021) с пшеницей и ячменем, предположительно незаконно вывезенными из Украины.

О том, что вывезенное с оккупированных территорий Украины зерно отправляется в том числе в Израиль, в 2024 году сообщал украинский антикоррупционный центр NGL.media. Позднее эту информацию подтверждал и Белорусский расследовательский центр (БРЦ).