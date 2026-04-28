Польша передала Беларуси археолога Бутягина и жену российского военного в обмен на журналиста Почобута и двух «молдавских офицеров»

Польша освободила российского археолога Александра Бутягина в рамках обмена с Беларусью. Ранее рассматривалась возможность экстрадиции Бутягина в Украину. Известно об освобождении Польшей не только археолога, но и жены некоего российского военного из Приднестровья, об этом сообщила российская ФСБ.

Среди освобожденных в Беларуси — журналист и активист Союза поляков Анджей Почобут, арестованный в марте 2021 года и приговоренный в 2023 году к восьми годам колонии. По информации БЕЛТА, он был включен в обмен «с учетом личной просьбы» в адрес Лукашенко от матери Почобута. ФСБ также заявила, что белорусская сторона отдала двух «офицеров молдавской спецслужбы».

Обмен прошел 28 апреля в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе. Как сообщили в КГБ Беларуси, в операции участвовали белорусская спецслужба и Агентство внешней разведки Польши. Пять человек, осужденных в Беларуси и России за шпионаж, были обменяны на пятерых граждан, задержанных в странах ЕС и других государствах.

Белорусские государственные СМИ пишут, что всего в результате обмена были освобождены десять человек — граждане разных стран, которым «предоставили возможность воссоединиться со своими семьями». Утверждается также, что среди них есть граждане Беларуси, выполнявшие «особо важные задачи в интересах национальной безопасности», и их судьба находилась под личным контролем Александра Лукашенко.

Ранее, в 2024 году, Почобут не вошел в крупнейший обмен заключенными между Россией и западными странами со времен окончания холодной войны, хотя находившийся под стражей в Польше российский разведчик Павел Рубцов (также известный как Пабло Гонсалес) был передан России по запросу США. В день обмена специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул провел в Варшаве ряд встреч, в том числе с президентом Польши Каролем Новроцким и главой МИД Радославом Сикорским. Содержание переговоров официально не раскрывалось.

Тем временем в самопровозглашенной «ЛНР» остается в заключении гражданин Польши. «Верховный суд республики» в апреле этого года приговорил 47-летнего жителя города Мысловице К.Й. Флачека к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в наемничестве. По версии суда, он прибыл в зону боевых действий «в целях получения материального вознаграждения» и участвовал в боях на стороне украинских вооруженных формирований, после чего был взят в плен российскими военными.

Арест Бутягина

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Варшаве в декабре по запросу Украины. В момент задержания он находился в поездке по Европе, где выступал с лекциями. Украинские власти обвиняют его в проведении незаконных археологических работ в аннексированном Крыму — в частности на территории античного города Мирмекий в Керчи. По версии следствия, Бутягин причастен к уничтожению объектов культурного наследия полуострова, а нанесенный ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (около $4,8 млн).

Археолог работает на раскопках в Мирмекии с 1980-х годов. Как ранее отмечали коллеги, до 2014 года он получал разрешения на проведение работ от украинских властей, однако после аннексии Крыма такая возможность исчезла.

18 марта Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию Бутягина в Украину. Защита заявила о намерении обжаловать это решение. По словам адвоката Адама Доманьского, ученый содержался в СИЗО, поддерживал связь с российскими дипломатами и мог общаться с семьей только по телефону.