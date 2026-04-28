Правительство намерено смягчить правила расчета штрафов для бизнеса за чрезмерные выбросы в атмосферу — «Ъ»

Правительственная комиссия одобрила поправки в законодательство о штрафах за превышение квот на выбросы, установленных для предприятий. Если раньше предполагалось, что штрафы исчисляли исходя из годовой выручки всей компании, теперь брать штрафы предложено с конкретного предприятия — нарушителя. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

Одобренные правительством поправки предусмотрены для законопроекта, который в первом чтении Госдума рассматривала еще в 2024 году. В нем штрафы для нарушителей квот на выбросы предлагали исчислять в процентах от годовой выручки всей компании. Так, например, за превышение выбросов до 10% от нормы штраф предусматривался в размере 0,1–0,2% от выручки, более 75% — штраф 4–5% от выручки (но не более 5 млн рублей).

Поправки предлагают брать штрафы не со всей компании, а только с конкретного объекта — нарушителя квот на выбросы.

Наказание хотят дифференцировать и в зависимости от отраслевой принадлежности компании. Это «позволит более точно соразмерить наказание с масштабом экологического правонарушения на конкретном объекте», говорится в документах. Например, для предприятий, участвующих в теплоснабжении, штрафы рассчитают исходя из выручки на конкретном объекте на основе объема энергии и тарифов, а для угольной промышленности — исходя из выручки при реализации добытого угля на конкретном объекте.

Для субъектов естественных монополий штрафы станут в десять раз меньше — около 0,01–0,02% выручки компании. Для них же введут максимальные штрафы: если предприятие нарушило квоты на выбросы сразу на нескольких объектах, он не может превышать 5% от выручки.

В то же время, как отмечает «Ъ», этими поправками всё равно недовольны в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Там считают, что они нарушают базовые принципы равенства всех перед законом, так как размер штрафа различается в зависимости от отрасли, а само наказание несоразмерно, так как даже незначительные отклонения от квот могут повлечь за собой многомиллионные штрафы.

Квоты на выбросы загрязняющих веществ были установлены для предприятий по федеральному проекту «Чистый воздух». До конца 2026 года города — участники программы должны снизить объем выбросов более чем на 20%.