Зрителей российских онлайн-кинотеатров начали предупреждать о вырезанных из-за цензуры сценах

В фильмах и сериалах, доступных в российских онлайн-кинотреатрах, появились специальные титры, предупреждающие, что из картины удалены некоторые сцены из-за цензуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, на «Кинопоиске» в начале фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» (2016) появляется сообщение: «В соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен в фильме: суммарно не менее 120 секунд». Представитель киносервиса рассказал «Ъ», что правки в соответствии с требованиями цензуры вносят правообладатели: «„Кинопоиск“ самостоятельно не вносит изменения в контент, а предоставляет доступ пользователю к той версии контента, которая передана правообладателем на сервис». Издание выяснило, что правообладателем фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» является российская компания.

Представитель другого российского стриминга заявил «Ъ», что закон не требует сообщать зрителю о окращении хронометража в фильме, так что это делается по инициативе правообладателей.

Из фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах удаляют сцены, которые могут быть рассмотрены как нарушение запрета «ЛГБТ-пропаганды» и других репрессивных законов, принятых в России в последние годы. 1 марта в силу вступил закон о запрете фильмов, «содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В случае если картине найдут подобную «дискредитацию», Минкультуры откажет стримингу в выдаче прокатного удостоверения или отзовет уже выданное. Это привело к тому, что из фильмов и сериалов удаляют все сцены, которые теоретически могут привлечь внимание властей, что нередко приводит к нарушению сюжетных линий и превращает картину в бессмыслицу.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», уже несколько раз штрафовали по статье о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» в интернете.