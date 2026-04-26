В Колумбии при взрыве микроавтобуса погибли 19 человек. За день до этого в регионе произошла серия атак

The Insider
Фото: EFE

Фото: EFE

В колумбийском департаменте Каука при взрыве микроавтобуса погибли 19 человек. По данным El Espectador, 25 апреля в транспорт попал и взорвался начиненный взрывчаткой газовый баллон.

Ранее власти сообщали о 14 погибших и десятках раненых. Уточненные данные появились после начала судебно-медицинской экспертизы: к работе привлечены несколько междисциплинарных групп, которые занимаются идентификацией тел и установлением причин смерти.

Атака стала частью серии нападений, начавшихся 24 апреля в департаментах Каука и Валье-дель-Каука. По данным властей, за ними стоит группировка «Хайме Мартинес» — одно из подразделений распущенных Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), действующее под командованием полевого командира по прозвищу «Иван Мордиско».

Днем ранее в городе Кали был совершен еще один взрыв: заминированный автобус взорвался рядом с военной базой. В нем находились несколько баллонов со взрывчаткой, однако сработал только один, и пострадал один человек. Также сообщалось об атаках на полицейские участки, военные объекты и инфраструктуру в регионе.

Власти Колумбии заявили о проведении экстренных совещаний по безопасности и пообещали усилить военное присутствие на юго-западе страны. Президент страны Густаво Петро потребовал «максимального преследования» причастных к атакам.

