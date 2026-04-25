Россия использует частные авиакомпании для тайных военных перевозок — расследование Dallas-Analytics

The Insider
Фото: Nguyen Huu Duong / JetPhotos

Минобороны РФ использует самолеты, которые формально считают гражданскими, для перевозки военных грузов, обнаружил расследовательский проект Dallas-Analytics. По состоянию на апрель 2022 года российский коммерческий авиапарк насчитывал 1287 самолетов, из которых 60 фактически не использовались в коммерческих перевозках. Они использовались различными государственными учреждениями и аффилированными предприятиями. Этот сегмент включает в себя, помимо прочего, 223-й летный отряд, который подчинен министерству обороны. По данным авторов, она действует в тандеме с родственным, 224-й, отрядом, который отделился от ВВС РФ для коммерческих грузовых авиаперевозок.

Размещая часть флота в гражданском реестре, Минобороны может обходить ограничения, которые накладываются на военные самолеты. Международное право требует сложных и легко отслеживаемых разрешений для пересечения государственных границ и запрещает использование коммерческих аэропортов. Российские самолеты под видом гражданских чартерных рейсов перевозят военные грузы в крупные транзитные узлы в ОАЭ, Турции и африканских странах, говорится в расследовании. В 2023-м Минфин США внес 223-й отряд в санкционный список из-за перевозки наемников ЧВК Вагнера, оружия и ресурсов через Сирию, Судан, Мали и ЦАР. Под санкции попали 224-й отряд и ее гендиректор Владимир Михейчик из-за использования номинально гражданских бортов Ил-76 для переброски баллистических ракет из КНДР в РФ.

Однако государственные эскадрильи — это лишь часть более широкой теневой логистической сети, обнаружили расследователи. Они опубликовали документы, которые, как утверждается, доказывают использование частных гражданских авиакомпаний в военных целях. В частности, в 2023 году «Авиакон Цитотранс» перевозил «опасный груз» в Сирию, в 2022-м — ракетные системы и боеголовки в Индию, а в 2020-м — российские военные вертолеты в Лаос. Перевозчик также помогал транспортировать военные грузы из России в Китай от имени ключевых оборонных компаний РФ, а также доставлял электронное оборудование из Уганды для концерна «Алмаз-Антей».

«Чрезвычайно высокий темп боевых действий во время войны в Украине значительно ускорил эту системную интеграцию. Помимо прямых контрактов с военными властями, коммерческие операторы грузовых авиаперевозок, такие как „Авиакон Зитотранс“, теперь глубоко интегрированы в цепочки поставок государственных предприятий, находящихся под жесткими санкциями и ответственных за производство критически важной военной техники и боеприпасов», — выяснил Dallas-Analytics.

В сеть частных авиакомпаний, задействованных в военных задачах, также входят, помимо прочих, Abakan Air, «Волга-Днепр» и Gelix Airlines. Как утверждается, Минобороны РФ также регулярно фрахтует самолеты крупных гражданских компаний для быстрой переброски войск. Речь идет в том числе об «Уральских авиалиниях», которые перевозили военных в закрытые транзитные узлы в Ростове-на-Дону и аннексированном Симферополе.

Гражданские грузовые самолеты, задействованные в перевозках для Минобороны РФ, также нередко находятся на стоянках рядом с военными объектами, средствами ПВО или подразделениями тактической авиации. На таких площадках, как Кольцово в Екатеринбурге, граница между обычным пассажирским аэропортом и военной логистической зоной оказывается размытой. В результате гражданская инфраструктура фактически используется как прикрытие для военных перевозок, что угрожает обычным пассажирам, экипажам и наземным службам, говорится в статье.

Как пишет Dallas-Analytics, санкционные российские грузовые самолеты по-прежнему получают обслуживание, топливо и доступ к транзитной инфраструктуре в ряде стран, не присоединившихся к западным ограничениям. Это позволяет им сохранять маршруты и фактически продолжать работу в интересах российской военной логистики.

