Россия использует частные авиакомпании для тайных военных перевозок — расследование Dallas-Analytics

Минобороны РФ использует самолеты, которые формально считают гражданскими, для перевозки военных грузов, обнаружил расследовательский проект Dallas-Analytics. По состоянию на апрель 2022 года российский коммерческий авиапарк насчитывал 1287 самолетов, из которых 60 фактически не использовались в коммерческих перевозках. Они использовались различными государственными учреждениями и аффилированными предприятиями. Этот сегмент включает в себя, помимо прочего, 223-й летный отряд, который подчинен министерству обороны. По данным авторов, она действует в тандеме с родственным, 224-й, отрядом, который отделился от ВВС РФ для коммерческих грузовых авиаперевозок.

Размещая часть флота в гражданском реестре, Минобороны может обходить ограничения, которые накладываются на военные самолеты. Международное право требует сложных и легко отслеживаемых разрешений для пересечения государственных границ и запрещает использование коммерческих аэропортов. Российские самолеты под видом гражданских чартерных рейсов перевозят военные грузы в крупные транзитные узлы в ОАЭ, Турции и африканских странах, говорится в расследовании. В 2023-м Минфин США внес 223-й отряд в санкционный список из-за перевозки наемников ЧВК Вагнера, оружия и ресурсов через Сирию, Судан, Мали и ЦАР. Под санкции попали 224-й отряд и ее гендиректор Владимир Михейчик из-за использования номинально гражданских бортов Ил-76 для переброски баллистических ракет из КНДР в РФ.

Однако государственные эскадрильи — это лишь часть более широкой теневой логистической сети, обнаружили расследователи. Они опубликовали документы, которые, как утверждается, доказывают использование частных гражданских авиакомпаний в военных целях. В частности, в 2023 году «Авиакон Цитотранс» перевозил «опасный груз» в Сирию, в 2022-м — ракетные системы и боеголовки в Индию, а в 2020-м — российские военные вертолеты в Лаос. Перевозчик также помогал транспортировать военные грузы из России в Китай от имени ключевых оборонных компаний РФ, а также доставлял электронное оборудование из Уганды для концерна «Алмаз-Антей».