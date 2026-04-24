Впервые за 23 года три американских авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке — Центральное командование США

Фото: U.S. NAVY / Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Samuel Wagner

Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило, что три авианосца американского флота впервые за более чем два десятилетия одновременно несут боевое дежурство на Ближнем Востоке. В зоне ответственности командования сейчас находятся «Авраам Линкольн», «Джеральд Форд» и «Джордж Буш», на них расположены свыше 200 самолетов и около 15 тысяч моряков и морских пехотинцев. Предыдущий случай одновременного присутствия трех авианосных групп в регионе датируется 2003 годом — началом американской наземной операции в Ираке.

Третьим к группировке присоединился атомный авианосец «Джордж Буш» (CVN-77) класса «Нимиц», который покинул базу Норфолк в штате Вирджиния в конце марта. На борту корабля длиной около 300 метров и водоизмещением свыше 100 тысяч тонн находится более 80 летательных аппаратов и около 5,5 тысячи человек экипажа и летного состава.

«Джеральд Форд» после ремонта в Хорватии, вызванного пожаром в середине марта, вернулся в Красное море и продолжает рекордное по длительности развертывание. «Авраам Линкольн» остается в Аравийском море, обеспечивая американскую блокаду Ормузского пролива.

Группу «Джорджа Буша» сопровождают эсминцы «Мейсон», «Дональд Кук» и «Росс», оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью 1600 км. В совокупности у трех авианосных групп на Ближнем Востоке сейчас находятся девять эсминцев с управляемым ракетным вооружением. По данным сайтов, отслеживающих перемещения флота, к боевым операциям готовы лишь четыре-пять из 11 авианосцев ВМС США, так что прибытие «Джорджа Буша» представляет собой исключительную концентрацию сил в одном регионе.

Усиление группировки происходит на фоне морской блокады иранских портов и продолжающихся непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые, похоже, в последнее время зашли в тупик, — для их продолжения Иран требует снять американскую блокаду.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что блокада иранских портов «усиливается с каждым часом», а Дональд Трамп на этой неделе приказал ВМС США наносить удары по любым судам, устанавливающим мины в Ормузском проливе.

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

