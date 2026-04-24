Впервые за 23 года три американских авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке — Центральное командование США

Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило, что три авианосца американского флота впервые за более чем два десятилетия одновременно несут боевое дежурство на Ближнем Востоке. В зоне ответственности командования сейчас находятся «Авраам Линкольн», «Джеральд Форд» и «Джордж Буш», на них расположены свыше 200 самолетов и около 15 тысяч моряков и морских пехотинцев. Предыдущий случай одновременного присутствия трех авианосных групп в регионе датируется 2003 годом — началом американской наземной операции в Ираке.

Третьим к группировке присоединился атомный авианосец «Джордж Буш» (CVN-77) класса «Нимиц», который покинул базу Норфолк в штате Вирджиния в конце марта. На борту корабля длиной около 300 метров и водоизмещением свыше 100 тысяч тонн находится более 80 летательных аппаратов и около 5,5 тысячи человек экипажа и летного состава.

«Джеральд Форд» после ремонта в Хорватии, вызванного пожаром в середине марта, вернулся в Красное море и продолжает рекордное по длительности развертывание. «Авраам Линкольн» остается в Аравийском море, обеспечивая американскую блокаду Ормузского пролива.

Группу «Джорджа Буша» сопровождают эсминцы «Мейсон», «Дональд Кук» и «Росс», оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью 1600 км. В совокупности у трех авианосных групп на Ближнем Востоке сейчас находятся девять эсминцев с управляемым ракетным вооружением. По данным сайтов, отслеживающих перемещения флота, к боевым операциям готовы лишь четыре-пять из 11 авианосцев ВМС США, так что прибытие «Джорджа Буша» представляет собой исключительную концентрацию сил в одном регионе.

Усиление группировки происходит на фоне морской блокады иранских портов и продолжающихся непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые, похоже, в последнее время зашли в тупик, — для их продолжения Иран требует снять американскую блокаду.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что блокада иранских портов «усиливается с каждым часом», а Дональд Трамп на этой неделе приказал ВМС США наносить удары по любым судам, устанавливающим мины в Ормузском проливе.