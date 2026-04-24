ЕС разрабатывает механизм взаимной обороны на фоне сомнений в надежности НАТО

Лидеры стран ЕС приняли решение разработать план применения статьи 42.7 Договора о Европейском союзе — положения о взаимной помощи в случае нападения, сообщает Reuters. Решение было принято на саммите на Кипре на фоне растущих сомнений в надежности НАТО.

Поводом послужили заявления президента США Дональда Трампа, который критиковал союзников за недостаточную поддержку в войне с Ираном, а также его прежние угрозы установить контроль над Гренландией.

Президент Кипра Никос Христодулидис сообщил, что Еврокомиссия подготовит «дорожную карту» действий на случай, если одна из стран активирует статью 42.7. В документе должны быть прописаны конкретные механизмы помощи: какие государства и в каком порядке будут реагировать, а также какие ресурсы могут быть задействованы.

В отличие от статьи 5 НАТО, которая считается основой коллективной безопасности в Европе, механизм ЕС пока не имеет детализированных военных процедур и структур. За всю историю он применялся лишь однажды — Францией после терактов в Париже в 2015 году.

Интерес к проработке этой нормы усилился после атаки беспилотника на британскую авиабазу на Кипре в ходе войны с Ираном. При этом часть стран ЕС подчеркивает, что не рассматривает инициативу как альтернативу НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что статья 5 НАТО остается «краеугольным камнем» коллективной обороны. В ЕС также отмечают, что их инструменты — санкции, финансовая и гуманитарная помощь — могут дополнять военные возможности альянса.

По данным источников агентства, в рамках подготовки плана рассматриваются различные сценарии — от гибридных угроз до прямого военного нападения, а также ситуации, в которых механизмы ЕС и НАТО могут быть задействованы одновременно.



Политолог Иван Преображенский говорит The Insider, что разговоры о самостоятельной обороне ЕС идут давно и реальные шаги уже происходят, но говорить о распаде НАТО преждевременно, поскольку ни Европа, ни США не способны вести масштабную войну в одиночку.