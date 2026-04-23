Высокопоставленный чиновник АП открыто раскритиковал политику запретов. СМИ называли его ответственным за черные списки артистов

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков публично раскритиковал политику запретов. На конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» он заявил, что «общество устало» от ограничений.

«Невозможно уже еще чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — сказал чиновник.

По словам Новикова, улучшить демографическую ситуацию можно только с помощью «создания благоприятствования в обществе, стимулирующей атмосферы». Люди не должны бояться заводить детей, добавил он.

Ранее «Медуза» называла Сергея Новикова «главным цензором кино, театра и музыки». По данным издания, именно в его управлении принимались ключевые решения по культуре, в том числе составлялись так называемые черные списки артистов. Как писал центр «Досье», в конце 2023 года Новиков разработал документ о перезапуске культурной политики:

«Для деятелей искусства в том же документе чиновник сформировал, по сути, новый общественный договор: государство оказывает базовую поддержку аполитичному искусству, но большие деньги вкладывает только в контролируемые идеологические проекты, которые отвечают потребностям государства и говорят о войне».

Выдержки из планов Сергея Новикова

Выдержки из планов Сергея Новикова

Изображение: «Досье»

Выдержки из планов Сергея Новикова
Выдержки из планов Сергея Новикова

В 1990-х годах Сергей Новиков работал журналистом и, как отмечали расследователи, публично отстаивал свободу слова.

