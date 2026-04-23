Высокопоставленный чиновник АП открыто раскритиковал политику запретов. СМИ называли его ответственным за черные списки артистов

Начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков публично раскритиковал политику запретов. На конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» он заявил, что «общество устало» от ограничений.

«Невозможно уже еще чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно», — сказал чиновник.

По словам Новикова, улучшить демографическую ситуацию можно только с помощью «создания благоприятствования в обществе, стимулирующей атмосферы». Люди не должны бояться заводить детей, добавил он.

Ранее «Медуза» называла Сергея Новикова «главным цензором кино, театра и музыки». По данным издания, именно в его управлении принимались ключевые решения по культуре, в том числе составлялись так называемые черные списки артистов. Как писал центр «Досье», в конце 2023 года Новиков разработал документ о перезапуске культурной политики: