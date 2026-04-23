Онлайн-ретейл выступил против введения полного НДС на импорт с 2027 года

Ассоциация представителей электронной торговли призвала премьер-министра Михаила Мишустина не вводить полный НДС на трансграничную торговлю с 2027 года, как это предлагал Минпромторг.

В АПЭТ поддержали модель Минфина, которая предусматривает поэтапное повышение ставки. Согласно ей, максимальные 22% вступят в силу только в 2029 году, в 2027-м налог составит 7%, а в 2028-м — 14%. При этом ранее комитет Госдумы по промышленности встал на сторону Минпромторга, который выступает за резкий переход к 22% уже со следующего года. Как предупреждают в ассоциации, при таком сценарии потребители могут массово уйти с официальных маркетплейсов в «серую зону».

«Одномоментный рост стоимости трансграничных товаров более чем на четверть приведет к ценовому шоку и резкому сокращению ассортимента в канале. Это приведет к снижению общего потребительского трафика на маркетплейсах: часть покупателей уйдет в нерегулируемые каналы, сократив выручку в первую очередь российских продавцов платформы. Ситуацию дополнительно усугубляет и без того сложное положение отечественных продавцов: за год — с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го — с российских маркетплейсов ушло более 176 тысяч продавцов. Существенный ценовой разрыв между легальным и нелегальными каналами продаж ускорит этот процесс», — цитирует обращение журнал Forbes.

В случае, если продавцы из Китая откроют юрлица в России и будут работать со складов внутри страны, они перетянут покупателей, которым важны сроки доставки и цены, полагают предприниматели. По их словам, сейчас, пока решение по НДС на импорт не принято, потребители отдают предпочтение российским маркетплейсам из-за быстрой доставки.

Продавцы будут вынуждены включить в цену товара не только размер самой ставки, но и сопутствующие издержки на налоговое администрирование и перестройку учета, говорится в письме АПЭТ.

На днях Минэкономразвития, в свою очередь, предложило ввести льготу по НДС на импортные социальные товары при онлайн-заказах: 3% — с 2027 года, 6% — с 2028-го и максимальные 10% — с 2029-го.