Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.83

EUR

87.53

OIL

97.22

Поддержите нас

685

 

 

 

 

 

Новости

Ученые во Флориде решили использовать опоссумов с GPS-ошейниками как приманку для инвазивных питонов, чтобы следить за змеями

The Insider
Иллюстрация к материалу

Во Флориде ученые начали использовать опоссумов с GPS-ошейниками, чтобы находить инвазивных бирманских питонов. Сигналы от GPS-трекеров позволяют определить местоположение змей уже после того, как те съели животных. Об этом пишет Popular Science.

С 1970-х годов в Эверглейдс во Флориде питоны уничтожают популяции местных животных. Несмотря на попытки контролировать их численность, включая охоту и использование приманок, змеи продолжают доминировать в экосистеме.

Идея использовать опоссумов возникла после того, как в 2022 году биологи заметили, что часть животных с трекерами регулярно исчезает — их съедали питоны. Каждый такой ошейник тогда стоил около $1500.

Тогда исследователи предложили использовать этот метод намеренно: они стали снабжать опоссумов более дешевыми трекерами (около $190) и применять их как приманку. После того как животное съедено, сигнал с устройства продолжает поступать уже из желудка змеи, позволяя оперативно ее обнаружить и ликвидировать.

Эксперимент планируют провести в заповеднике Crocodile Lake National Wildlife Refuge во Флориде. К концу лета ученые рассчитывают задействовать не менее 40 опоссумов.

Исследователи подчеркивают, что не подвергают животных дополнительному риску. По их словам, угроза со стороны питонов уже существует, а проект лишь позволяет фиксировать происходящее и использовать это для контроля численности инвазивного вида.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте