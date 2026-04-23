Ученые во Флориде решили использовать опоссумов с GPS-ошейниками как приманку для инвазивных питонов, чтобы следить за змеями

Во Флориде ученые начали использовать опоссумов с GPS-ошейниками, чтобы находить инвазивных бирманских питонов. Сигналы от GPS-трекеров позволяют определить местоположение змей уже после того, как те съели животных. Об этом пишет Popular Science.

С 1970-х годов в Эверглейдс во Флориде питоны уничтожают популяции местных животных. Несмотря на попытки контролировать их численность, включая охоту и использование приманок, змеи продолжают доминировать в экосистеме.

Идея использовать опоссумов возникла после того, как в 2022 году биологи заметили, что часть животных с трекерами регулярно исчезает — их съедали питоны. Каждый такой ошейник тогда стоил около $1500.

Тогда исследователи предложили использовать этот метод намеренно: они стали снабжать опоссумов более дешевыми трекерами (около $190) и применять их как приманку. После того как животное съедено, сигнал с устройства продолжает поступать уже из желудка змеи, позволяя оперативно ее обнаружить и ликвидировать.

Эксперимент планируют провести в заповеднике Crocodile Lake National Wildlife Refuge во Флориде. К концу лета ученые рассчитывают задействовать не менее 40 опоссумов.

Исследователи подчеркивают, что не подвергают животных дополнительному риску. По их словам, угроза со стороны питонов уже существует, а проект лишь позволяет фиксировать происходящее и использовать это для контроля численности инвазивного вида.