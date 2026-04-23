Следственный комитет принял решение проверить «Вредные советы» Григория Остера после доклада депутата Госдумы Марии Бутиной. В нем говорится, что эта книга «разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания», пишет «Коммерсантъ».

Имя Марии Бутиной появилось в пресс-релизе СК на сайте еще 21 апреля. В нем говорилось о заседании Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф. Бутина была в числе членов этого совета.

Именно на нем обсуждали и детскую литературу.

«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора», — говорится в пресс-релизе.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на других присутствовавших на совете, имя Григория Остера прозвучало в ходе выступления Бутиной. Для заседания она подготовила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних». Среди прочего там упоминались и «критические высказывания об СВО», которые якобы принадлежали Григорию Остеру.