СК решил проверить книги Григория Остера по доносу Марии Бутиной — «Ъ»

Следственный комитет принял решение проверить «Вредные советы» Григория Остера после доклада депутата Госдумы Марии Бутиной. В нем говорится, что эта книга «разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания», пишет «Коммерсантъ». 

Имя Марии Бутиной появилось в пресс-релизе СК на сайте еще 21 апреля. В нем говорилось о заседании Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф. Бутина была в числе членов этого совета.

Именно на нем обсуждали и детскую литературу.  

«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора», — говорится в пресс-релизе. 

Как пишет «Ъ» со ссылкой на других присутствовавших на совете, имя Григория Остера прозвучало в ходе выступления Бутиной. Для заседания она подготовила доклад «Деструктивный контент в детской литературе как фактор риска противоправного поведения несовершеннолетних». Среди прочего там упоминались и «критические высказывания об СВО», которые якобы принадлежали Григорию Остеру. 

Слайды из презентации Марии Бутиной

В творчестве писателя Бутина также увидела «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания». На заседании она, например, процитировала задачку из книги «Ненаглядное пособие по математике», где говорится: 

«Четырнадцать детей учились плавать. Трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули?» 

Самую известную книгу Григория Остера «Вредные советы» она назвала «легитимизацией жестокости». Ее она предложила изъять из свободного доступа и провести внеплановую проверку творчества писателя. 

