КСИР захватил два судна в Ормузском проливе, еще одно попало под обстрел, но смогло уйти

Иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили два судна и атаковали еще одно в районе Ормузского пролива.

КСИР утверждает, что захвачены контейнеровозы MSC Francesca (IMO: 9401116) под флагом Панамы и Epaminodes (IMO: 9153862) под флагом Либерии:

«Два судна-нарушителя — MSC Francesca (связанное с сионистским режимом) и Epaminodes, которые поставили под угрозу морскую безопасность, действуя без необходимых разрешений и вмешиваясь в работу навигационных систем, были захвачены ВМС КСИР и направлены к побережью Ирана. Нарушение порядка и безопасности в Ормузском проливе — это наша красная линия».

Одновременно, по информации Associated Press, иранские силы атаковали в Ормузском проливе третье судно — контейнеровоз Euphoria (IMO: 9235828). Иранские СМИ Fars и Mehr, не уточнив деталей произошедшего, сообщили, что после инцидента судно оказалось на мели у берегов Ирана. TankerTrackers сообщил со ссылкой на источники, что судно попало под обстрел.

Однако, как выяснил The Insider, Euphoria не был захвачен — он прошел Ормузский пролив и на высокой скорости движется к Аравийскому морю через Оманский залив.

11 марта 2026 года Иран атаковал балкер Mayuree Naree (IMO: 9323649) под флагом Таиланда. Судно вышло из порта Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах и направлялось в порт Кандла в штате Гуджарат, Индия. В Ормузском проливе оно было поражено двумя снарядами, которые попали выше ватерлинии, повредив корму и машинное отделение и вызвав пожар на борту.

Все 23 члена экипажа были гражданами Таиланда. Двадцать моряков покинули судно на спасательных плотах и были спасены военно-морскими силами Омана, которые доставили их на берег в Хасабе (Оман). Трое членов экипажа числились пропавшими без вести и, предположительно, оказались заблокированы в машинном отделении после взрывов. КСИР взял на себя ответственность за атаку. 27 марта судно вынесло к берегу у деревни Рамча на острове Кешм в Ормузском проливе. 8 апреля министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на пресс-конференции подтвердил, что трое членов экипажа погибли.