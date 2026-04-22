КСИР захватил два судна в Ормузском проливе, еще одно попало под обстрел, но смогло уйти

Иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили два судна и атаковали еще одно в районе Ормузского пролива. 

КСИР утверждает, что захвачены контейнеровозы MSC Francesca (IMO: 9401116) под флагом Панамы и Epaminodes (IMO: 9153862) под флагом Либерии:

«Два судна-нарушителя — MSC Francesca (связанное с сионистским режимом) и Epaminodes, которые поставили под угрозу морскую безопасность, действуя без необходимых разрешений и вмешиваясь в работу навигационных систем, были захвачены ВМС КСИР и направлены к побережью Ирана. Нарушение порядка и безопасности в Ормузском проливе — это наша красная линия».

Одновременно, по информации Associated Press, иранские силы атаковали в Ормузском проливе третье судно — контейнеровоз Euphoria (IMO: 9235828). Иранские СМИ Fars и Mehr, не уточнив деталей произошедшего, сообщили, что после инцидента судно оказалось на мели у берегов Ирана. TankerTrackers сообщил со ссылкой на источники, что судно попало под обстрел.

Однако, как выяснил The Insider, Euphoria не был захвачен — он прошел Ормузский пролив и на высокой скорости движется к Аравийскому морю через Оманский залив.

11 марта 2026 года Иран атаковал балкер Mayuree Naree (IMO: 9323649) под флагом Таиланда. Судно вышло из порта Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах и направлялось в порт Кандла в штате Гуджарат, Индия. В Ормузском проливе оно было поражено двумя снарядами, которые попали выше ватерлинии, повредив корму и машинное отделение и вызвав пожар на борту. 

Все 23 члена экипажа были гражданами Таиланда. Двадцать моряков покинули судно на спасательных плотах и были спасены военно-морскими силами Омана, которые доставили их на берег в Хасабе (Оман). Трое членов экипажа числились пропавшими без вести и, предположительно, оказались заблокированы в машинном отделении после взрывов. КСИР взял на себя ответственность за атаку. 27 марта судно вынесло к берегу у деревни Рамча на острове Кешм в Ормузском проливе. 8 апреля министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на пресс-конференции подтвердил, что трое членов экипажа погибли.

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

